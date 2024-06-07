Mersin'de sıcak havalar kurbanlıkları olumsuz etkiledi Mersin'de sıcak hava, insanları olduğu kadar kurbanlıkları da olumsuz etkiledi. Kurbanlıkları sıcaktan korumak için üzerlerine file örten satıcılar, hayvanların bulunduğu alanı da sık sık sulayarak serin tutmaya çalışıyor.

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İHA

Kurban Bayramı yaklaşırken Toroslar ilçesi Korukent Mahallesi'nde kurulan kurban satış alanında kendilerine gösteriler yerlerde kurbanlıklarını satışa çıkaran satıcılar, müşterilerini bekliyor.

Bir yandan hazırlıklarını sürdüren satıcılar, diğer yandan da son günlerde artan sıcak hava nedeniyle zor anlar yaşıyor. Kent merkezinde termometreler 49 dereceyi gösterirken, kurbanlıkları üzerlerini file, branda gibi malzemelerle örterek ile güneşten korumaya çalışan satıcılar, sıcaktan etkilenen hayvanların bulunduğu alanı da sık sık sulayarak serin tutmaya çalışıyor. Kimi satıcılar ise hortumlarla kurbanlıklara su içirdi.

"Hayvanlar soğuk memleketten geldiği için ister istemez biraz rahatsız oldu"

Muş'tan gelen satıcılardan Yakup Yılmaz, Mersin'in sıcak olduğunu belirterek serin memleketten geldikleri için hayvanların olumsuz etkilendiğini söyledi.

Kurbanlıkları sıcaktan korumak için file serdiklerini ifade eden Yılmaz, "Ama hayvanlar soğuk memleketten geldiği için ister istemez biraz rahatsız oldu." dedi. Yılmaz, kendilerini de ya kendi yaptıkları ya da belediyenin kurduğu çadırlara sığınarak güneşten koruduklarını dile getirdi. Kurbanlıkların genelde canlı kilo ağırlığına göre belirlenen fiyat olan 260 TL'den satıldığını dile getiren Yılmaz, "Fiyatlarımız 12 ila 20 bin TL arasında arasında değişiyor. Ama gelen müşterilere gerekli ikramlarda bulunup, yardımcı olmaya çalışacağız." diye konuştu.

"Hafta sonu satışların artacağını düşünüyorum"

Muş'tan gelen satıcılardan Alican Yılmaz da sıcak havadan yakınarak, hayvanları güneşten ve sıcaktan korumak için gölgelik yaptıklarını kaydetti. Satışlar konusunda "Nasip, kısmet" diyen Yılmaz, "Sattığımız kurbanlıklar 15 bin TL'den başlıyor. Henüz müşteriler istediğimiz gibi değil ama hafta sonu satışların artacağını düşünüyorum." dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)