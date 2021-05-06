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    Mersin'de site bahçesinde yılan yakalandı

    Mersin’in Tarsus ilçesinde bir sitenin bahçesine giren yılan yakalanarak, doğaya salındı.
    • İHA
    • 06.05.2021 - 11:10
    • Güncelleme : 06.05.2021 - 11:18
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    Mersin'de site bahçesinde yılan yakalandı

    Mersin’in Tarsus ilçesi Kırklarsırtı Mahallesi İncirlikuyu bölgesinde bulunan bir sitenin bahçesinde karayılan gören vatandaşlar, durumu Büyükşehir Belediyesi Tarsus İtfaiyesi Grup Amirliği’ne bildirdi.

    DOĞAYA SALINDI

    Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 1.5 metre uzunluğundaki yılanı bulunduğu yerde yakaladıktan sonra, doğal ortamına saldı.

    Mersin de site bahçesinde yılan yakalandı #1

    Mersin de site bahçesinde yılan yakalandı #2

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