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- Mersin'de site bahçesinde yılan yakalandı
Mersin'de site bahçesinde yılan yakalandı
Mersin’in Tarsus ilçesinde bir sitenin bahçesine giren yılan yakalanarak, doğaya salındı.
- İHA
- 06.05.2021 - 11:10
- Güncelleme : 06.05.2021 - 11:18
Mersin’in Tarsus ilçesi Kırklarsırtı Mahallesi İncirlikuyu bölgesinde bulunan bir sitenin bahçesinde karayılan gören vatandaşlar, durumu Büyükşehir Belediyesi Tarsus İtfaiyesi Grup Amirliği’ne bildirdi.
DOĞAYA SALINDI
Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 1.5 metre uzunluğundaki yılanı bulunduğu yerde yakaladıktan sonra, doğal ortamına saldı.