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- Mersin'de su kuyusuna düşen keçi, itfaiye tarafından kurtarıldı
Mersin'de su kuyusuna düşen keçi, itfaiye tarafından kurtarıldı
90 metrelik su kuyusuna düşen keçi, itfaiye ekipleri tarafından kuyudan çıkartıldı.
- DHA
- 12.04.2021 - 02:22
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Dikilitaş Mahallesi'nde Hayrettin Cengiz'e ait keçi, otladığı sırada üzeri kalas ile kapalı 60 metresi suyla dolu, 90 metre derinliğinde kuyuya düştü.
İTFAİYE'DEN YARDIM İSTEDİ
Keçisini kuyudan çıkartamayan Cengiz, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekiplerden yardım istedi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ip yardımı ile 30 metre aşağıda su içerisinde bulunan keçiyi kurtardı.
Keçisine kavuşan Cengiz, ekiplere teşekkür etti.