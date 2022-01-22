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    Mersin'de Tarsus- Çamlıyayla yolu kardan kapandı

    Mersin'in Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerini birbirine bağlayan karayolu, aşırı kar nedeniyle trafiğe kapandı.
    • DHA
    • 22.01.2022 - 20:42
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    Mersin'de Tarsus- Çamlıyayla yolu kardan kapandı

    Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı Tarsus- Çamlıyayla yolunun 45’inci kilometresindeki  Sarıkavak mevkisinin kapanmasına neden oldu.

    Jandarma ve karayolu ekipleri herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek için yol üzerinde yoğun çalışma sürdürüyor.

    SÜRÜCÜLER UYARILDI

    Jandarma timleri Çamlıyayla'ya gelecek olan sürücülerin araçlarında zincir bulundurmalarını ve tüm yol tedbirlerini almalarını istedi.

    Mersin de Tarsus- Çamlıyayla yolu kardan kapandı #1

    Mersin de Tarsus- Çamlıyayla yolu kardan kapandı #2


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