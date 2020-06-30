Organizasyon, koronavirüs önlemleri çerçevesinde gerçekleştirildi.

Düğün salonları, 1 Temmuz itibarıyla kontrollü şekilde yeniden faaliyete başlayacak.

Mersin'de Erdemli Belediyesince, Kongre Merkezi'nde gerçekleşen "temsili düğün" ile alınacak önlemler gösterildi.

TEMSİLİ DÜĞÜN ORGANİZASYONU

Temsili düğün öncesi belediye ekipleri, salonda dezenfeksiyon yaptı. Kurallara göre ağırlanabilecek misafirlerin sayısı, salon girişine herkesin görebileceği şekilde asıldı.

Salon girişine el dezenfektanı ve olmayanlara vermek üzere maskeler konuldu, ardından gelen misafirlerin ateşleri ölçüldü.

BELEDİYE ÇALIŞANLARI GELİNLİK VE DAMATLIK GİYDİ

Düğün salonlarında dikkat edilmesi gereken kurulların vatandaşlara daha iyi anlatılabilmesi için gerçekleştirilen "temsili düğün"de belediye çalışanları gelinlik ve damatlık giyerek, alınan önlemlere göre salonda dans etti ve oynadı.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu da sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak temsili çiftin nikahını kıydı. Daha sonra, misafirler takıları kutulara bıraktı, sosyal mesafe kuralına uygun fotoğraf çektirdi.

Mersin'de temsili düğün ile alınacak önlemler anlatıldı VİDEO

TEDBİRLER ALINDI

"Temsili düğün"ün ardından gazetecilere açıklamada bulunan Belediye Başkanı Tollu, koronavirüsün hayatın her alanını etkilediği gibi evlenecek gençlerin de hayalini bir süre ertelemesine neden olduğunu belirtti.

Kontrollü normalleşme sürecinde kendilerine büyük sorumluluk düştüğünü anlatan Tollu, yaptıkları çalışmalarda vatandaşları bilinçlendirdiklerini kaydetti.

Tollu, düğün salonlarının yarından itibaren tekrar açılacağını hatırlatarak, "Düğünlerle ilgili gerekli tedbirleri aldık." dedi.