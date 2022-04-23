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    Mersin'de Türk, Rus ve Ukraynalı çocuklar 23 Nisan'ı kutladı

    Gülnar ilçesinde düzenlenen 23 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğinde Türk, Rus ve Ukraynalı çocuklar, doyasıya eğlendi.
    • 23.04.2022 - 16:58
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    Mersin'de Türk, Rus ve Ukraynalı çocuklar 23 Nisan'ı kutladı

    23 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta kutlanıyor...

    Mersin'in Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi'ndeki bir otelde düzenlenen etkinlikte bölgedeki okullardaki öğrenciler ile Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan Rus ve Ukraynalı ailelerin çocukları bir araya geldi.

    Doyasıya eğlendiler

    Ülkelerin kültürlerinin sergilendiği programda veliler de çocuklarla eğlendi. Yöresel oyunların yanı sıra palyaço eşliğinde müzikle dans eden öğrenciler, 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşadı.

    Etkinliğe katılan Kayrak Şehit Uğur Katran İlkokulu Müdürü Ali Akçivi, "Böylesine bir etkinlikte Rus ve Ukraynalı çocukları buluşturmak bizleri de ayrıca çok mutlu etti. Dünyanın kutladığı 23 Nisan’ı çocuklarımızla bu şekilde kutlamak bizim için de bir ayrıcalık oldu” diye buluştu.

    Mersin de Türk, Rus ve Ukraynalı çocuklar 23 Nisan ı kutladı #1

    Mersin de Türk, Rus ve Ukraynalı çocuklar 23 Nisan ı kutladı #2

    Mersin de Türk, Rus ve Ukraynalı çocuklar 23 Nisan ı kutladı #3

    Mersin de Türk, Rus ve Ukraynalı çocuklar 23 Nisan ı kutladı #4


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