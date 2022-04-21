Mersin'de turnuvada ikinci olan öğrenciye büyük kutlama

Akıl ve Zeka Oyunları Şampiyonası'nda ikinci olan 10 yaşındaki öğrenci, okuluna döndüğünde şampiyon gibi bayraklarla karşılandı.

Mersin’de Akıl ve Zeka Oyunları Mersin İl Şampiyonası'nda mangala oyunlarına katılan Tapureli köyündeki Şehit Ali İhsan Öger İlkokulu son sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Berkay Badas ikinci oldu.

Bugün okuluna dönen Berkay'ı, sınıf öğretmeni Ramazan Karaca ve arkadaşları sürpriz yaparak şampiyon gibi bayraklarla karşıladı.

Büyük kutlamayla karşılandı

İHA'nın haberine göre, karşılamada Berkay Badas'ın mutluluğu yüzünden okunurken, bazı öğrencilerin "Sizi ağırlamak şerefimizdir efendim" diyerek kutlaması dikkat çekti. Küçük Berkay'a sınıf öğretmeni Ramazan Karaca günün anısına futbol topu hediye etti, diğer öğretmenler de tebrik etti.

"Turnuvadakinden daha çok heyecanlandım"

Mangalada il ikincisi olan ve adeta birinciymiş gibi karşılanan Berkay Badas, "Öncelikle beni çalıştıran öğretmenlerime teşekkür ediyorum. Mersin Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nda mangala ikincisi oldum. Arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Turnuvadakinden bile daha çok heyecanlandım. Okulumu ve arkadaşlarımı çok seviyorum" dedi.

"Onunla gurur duyduk"

Öğrencilerden Berkay Taş, "Onunla çok gurur duyduk. Biz okulda çok büyük bir aileyiz. O başarınca, o kazanınca hepimiz kazanmış gibi hissettik. Onunla çok gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.

Sınıf arkadaşlarından Fatma Nur Zeybek ise, “Öğretmenimiz arkadaşımızın il ikincisi olduğunu söyleyince bizim de aklımıza böyle bir fikir geldi. Bu fikrimizi müdürümüze söyledik, müdürümüzle beraber yaptık" ifadelerini kullandı.