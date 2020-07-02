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- Mersin'de vatandaş sosyal mesafeli balık avına çıktı
Mersin'de vatandaş sosyal mesafeli balık avına çıktı
- DHA
- 02.07.2020 - 09:08
Mersin'in amatör balıkçıları, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak sahillere indi.
Koronavirüs salgını nedeniyle geçici olarak durdurulan olta balıkçılığı da normalleşme süreciyle birlikte tekrar başladı.
Havaların güzelleşmesiyle olta balıkçıları da aralarında 1,5 metre mesafe bırakarak, maske takıp, hijyen kurallarına uyarak oltayla balık tutuyor.
SOSYAL MESAFELİ BALIK AVI
Günün ilk ışıklarıyla sahile gelen balıkçılar, oltalarını denize atıyor. Amatör balıkçılar, İsmet İnönü Bulvarı sahil kısmında sosyal mesafe kuralını da gözetiyor.
"DİKKAT EDİYORUZ"
Sahilde uzun zaman sonra balık tutmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten 50 yaşındaki Ali Kocaoğlu, "Sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat ediyoruz" ifadelerini kullandı.
3 KİLO BALIK YAKALADI
60 yaşındaki Kadir Taçyıldız da, balık avı yaparken özellikle sosyal mesafeye dikkat ettiklerini, mutlaka maske taktıklarını söyledi. Taçyıldız, yaklaşık 3 kilo ağırlığında balık yakalayınca ortaya renkli görüntüler çıktı.