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    Mersin'de yaban keçisi yavrusu donmak üzereyken bulundu

    Jandarma ekiplerince ıslak ve bitkin vaziyette bulunan yavru yaban keçisi, Silifke Doğa Koruma Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim edildi.
    • AA
    • 14.01.2021 - 16:08
    • Güncelleme : 14.01.2021 - 16:40
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    Mersin'de yaban keçisi yavrusu donmak üzereyken bulundu

    Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocaoluk Mahallesi'ne bağlı Gökler Deresi kenarında bitkin ve ıslak halde bir yaban keçisi yavrusu buldu.

    DONMAK ÜZEREYKEN KURTARILDI

    Donmak üzere olan hayvanı kuruttuktan sonra karnını doyuran ekipler, yavru keçiyi Silifke Doğa Koruma Milli Parklar Şefliği görevlilerine teslim etti.

    Yaban keçisinin kontrollerinin ardından doğal ortamına salınacağı öğrenildi.

    Mersin'de yaban keçisi yavrusu donmak üzereyken bulundu ViDEO

    Mersin de yaban keçisi yavrusu donmak üzereyken bulundu #1

    Mersin de yaban keçisi yavrusu donmak üzereyken bulundu #2

    Mersin de yaban keçisi yavrusu donmak üzereyken bulundu #3

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