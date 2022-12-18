Bir kamyonun kasasındaki odunların köyün giriş tabelasına takılmasıyla yolu kaybolan köy sosyal medyada binlerce kez tıklandı.

Mersin’in Tarsus ilçesinde 45 kişinin yaşadığı Kefeli Mahallesi'nde akılalmaz bir kaza yaşandı.

Talihsiz kazada bir kamyonun kasasındaki odunların tabelaya takılmasıyla Kefeli Mahallesi girişindeki "Hoş geldiniz" yazılı tabelanın yönünü değiştirdi.

Köy muhtarı Gürlesin Güngör, tarla ve bahçelere gelen kamyon ve işçi otobüslerinin sürücülerinin mahalleyi bulamadığını fark etti.

Muhtarın ulaştığı kamyon şoförü Seydi Sevindi, 2 gün sonra mahalleye gelerek vinç çağırıp tabelayı eski yerine taşıttı.

Görüntüler milyonlarca tıklandı

Mahalle sakinleri tarafından sosyal medyada paylaşılan güvenlik kamerası görüntüleri de hızla yayılarak milyonlarca kişiye ulaştı.

Mersin'de kamyonun takıldığı tabela köy yolunu değiştirdi VİDEO

"Köyün yönü değişince yolu bilmeyenler de şaşırdı"

Mahalle halkından 63 yaşındaki Ruhi Yurt, "Toprak yoldan gelen kamyon, mahalleden çıkarken tepesindeki yüke tabela takılıyor ve yola kadar geliyor. Köyün yönü değişince yolu bilmeyenler de şaşırdı. İşçi taşıyan otobüsler, kamyoncular yolu bulamadı.

Köyün kahvesine gelip sorunu anlattılar. Olaydan sonra muhtarımızın ulaştığı kamyon şoförü mahalleye geldi ve vinç çağırıp tabelayı eski yerine koydurdu ancak beton ayakları yere dikilmedi. Şu an hala emanet olarak duruyor, gömülü değil. Allah korusun yine benzer bir şey olsa devrilip araçlara ve insanlara zarar verebilir." dedi.

"Köyümüz 5 milyon kez izlendi"

DHA'nın haberine göre, mahallede yaşan 57 yaşındaki Mahmut Tepe, "45 kişilik köyümüzü sadece bir sosyal medya hesabında şu ana kadar 5 milyon kez izlendi. Bu sayede köyümüz ünlendi." ifadelerini kullandı.









