Mersin'de yavru kediyi emziren köpek, annelik yapıyor

6 yaşındaki Fransız French Buldog cinsi dişi köpek, sahibinin eve getirdiği yavru kediye sahip çıkıyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde yaşayan ve bir köpeği olan Tunç Şimşek, aracı ile seyir halindeyken bulduğu yavru kediyi sahiplenerek evinde büyütmeye başladı.

KÖPEĞİ, YAVRU KEDİYE ANNE OLDU

Şahin, ‘Şans’ ismini verdiği yavru kediyi 6 yaşındaki Fransız French Buldog cinsi köpeğinin yanına bıraktı. Köpek ise bir süre sonra yavru kediyi emzirmeye başladı.

Hem emziren hem de annelik yapan köpek, yavru kediyi gezdirip ağzı ile bazı zaman taşıyarak yattığı yere götürüp sahipleniyor. Şimşek, gündüzleri iş yerinde akşamları da evinde köpek ve kedisine bakıyor.

Mersin'de köpek yavru kediyi emzirip, ona annelik yapıyor

"NASIL GEÇİNECEKLER DİYE DÜŞÜNÜYORDUM"

Yolda bulduğu kediye bakacaklarını belirten Tunç Şimşek, “Bir gün aracımla seyir halindeyken yolda çaresiz yavru kediyi gördüm. Hemen durdum. Kediyi yoldan alıp eve geldim. İçimden kediyi bırakmak gelmedi. Evimde köpeğim de var. Önceleri nasıl geçinecekler diye düşünürken, köpeğin kediye annelik yaptığına şahit oldum. Köpek, yavru kediyi emziriyor ve annelik yapıyor. Beraber çok güzel vakit geçiriyorlar” dedi.