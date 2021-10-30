Birçok ilde yağmur ve kar yağarken, Mersin'de güneş açtı. Vatandaşlar sıcak havayı fırsat bilip denize girerken, o anlar çekilen karelere yansıdı. Sahile gelen Mersinliler, denizin keyfini sürdü.

Yurdun bazı bölgelerinde sağanak yağış etkili olurken bazı bölgelerinde de kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Mersin'de ise yazdan kalma günler yaşanıyor. Sıcaklığın kendisini hissettirdiği kentte, vatandaşlar sahillere akın etti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile hafta sonu tatilinin birleşmesini fırsat bilenler, Kızkalesi Sahili'ne geldi.

Vatandaşların bir kısmı denize girerken, bir kısmı güneşlenerek kitap okumayı tercih etti.

Birçok kişi ise tekne turu ve çeşitli alternatif etkinlikler yaparak tatilini geçiriyor.

"24 DERECE SICAKLIK VAR VE DENİZDEN YARARLANIYORUZ"

Ekim ayının son günlerine rağmen havanın gayet güzel olduğunu belirten Kızkalesi Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, ”Muazzam bir denizimiz var. Mersin, turizm noktasında çok farklı destinasyonları bünyesinde barındıran çok güzel bir şehir. Kızkalesi Mersin’in dünyaya açılan turizm kapısı.

Deniz sıcaklığı 24 derece. Ekim ayının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ülkemizin birçok noktasında yağmur, hatta kar var ve biz burada denizden yararlanıyoruz. Bu başlı başına bir güzellik” dedi.

Öte yandan, Öztop, işletmeciler olarak yaz sezonundan memnun ve mutlu ayrıldıklarını kaydetti.

Mersin'de yazdan kalma günler: Vatandaşlar denize girdi VİDEO

"ALMANYA'DA HAVA SOĞUKTU, YAZI YENİDEN YAŞADI"

Almanya’da yaşayan gurbetçilerden Fevziye Kartal, ”2 haftadır burada yaz havası var. Almanya’da da hava soğuktu. Ben Kayseriliyim orada da soğuk. Biz burada yazı yeniden yaşadık. Havası, coğrafyası çok güzel.

Denizi harika, dibi, hatta balıkları bile görüyoruz buradan. Özellikle çocuklar için mükemmel bir yer. Gelip, saatlerce burada takılıyoruz. Aslında hava hiç soğumasın, tatil hiç bitmesin istiyorum ama her güzel şey gibi bir sonu var” diye konuştu.

"ŞİMDİ YAZDAN DAHA GÜZEL"

Ailece 3,5 günlük tatili değerlendirdiklerini aktaran Yalçın Eroğlu, ”Ankara’dan geldik. Yazın gelmiştik, şimdi yazdan çok daha güzel, çok daha mutlu olduk, denize girdik.

Ben Erzincanlıyım, şu an Ağrı’da kar var. Buraya herhalde hiç kar uğramıyor diye düşünüyorum, mükemmel. Hatta buradan bir yazlık almayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Denize girdiklerini ve çok keyifli vakit geçirdiklerini anımsatan Özlem Eroğlu, “Yazın buradaydık. Bu mevsimde de ilk kez deneyimledik, gerçekten çok güzelmiş.

Denize girmek için biraz tereddüt ettik ama girdikten sonra o kadar soğuk olmadığını anladık. Gayet güzel ve keyifliydi, Mersin’i seviyoruz” diyerek düşüncelerini dile getirdi.