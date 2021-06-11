Pandemi kuralları çerçevesinde sosyal mesafeye uyarak saf tutan vatandaşlar ellerini açıp yağmur için 1700 rakımdaki Yapraklı Tepesi’nde dua etti.

Mersin’in Erdemli ilçesine bağlı Karahıdırlı Mahallesi’nde Yörükler, kurak geçen mevsimin ardından yağmur duasına çıktı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin okunmasının ardından yağmur duasını Erdemli Müftü Vekili Muhammet Devlet yaptı.

Yapraklı Tepesi'ndeli yağmur duasına erkekler kadar kadınlar ve çocuklar da ilgi gösterdi. Yapılan dualara Yörükler hep bir ağızdan amin diyerek eşlik etti.

"AYLARDIR YAĞMUR YAĞMIYOR"

Karahıdırlı Hayır İşleri Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz ise, "Buraya yağmur duası için toplandık. Aylardır yağmur yağmıyor. Kış aylarında bulunduğumuz 1700 rakımlı Yapraklı Tepe’ye 1 metre yüksekliğinde kar yağıyordu, bu yıl hiç kar yağmadı. Bir kuraklık dönemi geçiriyoruz. Bahçelerimiz, sebzelerimiz, meyvelerimiz hep susuz kaldı. Suyumuz çok azaldı. Bunun için yağmur duası yapmaya çıktık" diye konuştu.

Mersin’de Yörüklerin yağmur duası ViDEO

"SUSUZ KALDIK"

Mahalle sakinlerinden Şengül Güneş ise, "Yağmur yağmıyor, ortamlar kuru, mevsim kurak gidiyor. Meyve sebzelerimiz susuz kaldı, hayvanlar susuz. Bu ortamda şimdi yağmur yağması lazımdı. Şubatta Martta kar yağması lazımdı. Yağmur yağmadığı için biz de yağmur duasına çıktık" şeklinde konuştu.

"YAĞMUR DUAMIZ İNŞALLAH KABUL OLUR"

Karahıdırlı Muhtarı Recep Demirşen, "Mahalle olarak toplandık. 3-4 aydır mahallemize yağmur yağmamaktadır. İçtenlikle Cenab-ı Allah’a yalvardık. İnşallah dualarımız kabul olur. Bizlere bol yağmur verir, bu sıkıntılı günlerimiz geçer" dedi.







































