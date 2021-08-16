Mersin’de yumurtasını gündüz vakti bırakan caretta caretta

Mersin sahilleri, dünyada çok nadir görülen bir olaya ev sahipliği yaptı. Caretta caretta deniz kaplumbağalarından biri, gündüz vakti sahile gelerek yumurta bıraktı.

Dünyada nesli tükenme tehlikesi altında olan caretta caretta deniz kaplumbağalarının üreme alanlarından biri de Mersin sahilleri…

Mersin’deki 5 üreme alanı, bu yıl da caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarına ev sahipliği yapıyor.

Mayıs ayının ortalarından itibaren sahile çıkarak yuvalama yapan ve ortalama 100-150 yumurta bırakan deniz kaplumbağalarının yavruları da Mersin’de denizle buluşmaya başladı.

DÜNYADA ÇOK NADİR GÖRÜLÜYOR

Mersin’deki 5 üreme alanından biri olan merkez Mezitli ilçesi Davultepe 100. Yıl Tabiat Parkı sahilinde, geçtiğimiz günlerde çok farklı bir olay yaşandı.

Genellikle sahile gece saatlerinde çıkarak yumurta bırakan caretta carettalardan biri, Mersin’de bu durumun dışına çıkarak gündüz saat 15.00 civarında yuvalama yaptı.

Aynı zamanda halk plajı olan söz konusu sahildeki vatandaşlar, caretta carettayı gördükleri anda durumu, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama Araştırma Merkezi'ne (DEKUYAM) bildirdi.

Kısa sürede sahile gelen DEKUYAM Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene ve ekibi, olay karşısında şaşkınlık yaşarken, caretta carettanın sağlıklı şekilde yumurta bırakıp tekrar denize dönmesini sağladı.

Mersin'de gündüz vakti yumurta bırakan caretta caretta VİDEO

“ÇOK OLAĞANÜSTÜ BİR DURUMDU”

MEÜ Deniz Kaplumbağaları Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene, tanık oldukları olayı anlattı.

Prof. Dr. Ergene, hem yeşil deniz kaplumbağasının hem de caretta carettanın genellikle, hatta yüzde 99’un üstünde bir oranla yumurtlamak için sahile gece çıktıklarını söyledi.

Bazı nedenlerle bir kısmının sabaha karşı kalabildiğine işaret eden Ergene, “Ama Davultepe kumsalında yaşadığımız çok olağanüstü bir durumdu, çünkü öğleden sonra saat 15.00 civarında bize ihbar geldi ve biz hemen Davultepe kumsalına geldik. Bir caretta caretta saat 15.00 gibi gündüz gün ışığı altında yuvalama yapmaya, yumurta bırakmaya çalışıyor. Hatta biz ‘acaba yaralı olabilir mi’ diye düşündük. Kontrol ettik, hiçbir problemi yok. Kimse rahatsız etmeden yumurtasını bırakmasını sağladık. Yumurtasını bıraktı ve yuvayı koruma altına aldık.” dedi.