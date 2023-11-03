Mersin'de zıpkınla 150 kilogramlık orkinos avı Dana Adası açıklarında üç kişilik bir grup, zıpkınla 150 kilogramlık orkinos balığını avladı. Balığı avlayan grup o eğlenceli anları da cep telefonu kamerası ile kaydederek ölümsüzleştirdi.

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AA

Mersin'de Yasin Akıncı, Abdullah Candoğan ve Nebi Pembe isimli arkadaş, zıpkınla balık avlamak amacıyla Dana Adası açıklarında dalış yaptı.

Yaklaşık 20 metre derinlikte bulunan büyük bir orkinos balığı dalış yapan gençlerin dikkatini çekti.

Akıncı, Candoğan ve Pembe; uzun uğraşlar sonucunda 150 kilogramlık orkinos balığını avladı.

"Hayatımda bu kadar büyük balık görmemiştim"

Yakaladıkları balığın boyutları karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen 22 yaşındaki Yasin Akıncı, hayatında ilk defa böyle bir balık avladığını belirterek, "Şimdiye kadar çok dalış gerçekleştirdim ama hayatımda bu kadar büyük balığı görmemiştim. Böyle bir balığı avlamayı başardığımız için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

O anları kaydettiler

Gençler, 150 kilogramlık balığı avlamak için verdikleri uğraşı ve balığı su üzerine çıkartmaya çalışırken yaşadıkları eğlenceli anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Sosyal medyada yayınlanan görüntüler beğeni topladı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)