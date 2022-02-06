Mersin'deki yangınlarda zarar gören badem ağaçları çiçek açtı

Çiftçiler, badem ağaçlarının çiçeklenmesi dolayısıyla umutlandı. Işıklı Mahallesi Muhtarı Can, "Köyümüzdeki bütün bahçeleri eski haline getireceğiz" dedi.

Geçen yıl meydana gelen orman yangınları nedeniyle Mersin'in Silifke ilçesindeki badem ağaçları zarar gördü.

İlçede temmuz ayında çıkan orman yangınında tarımsal alanların hasar aldığı Işıklı Mahallesi'nde, badem ağaçlarının yeniden çiçek açması bölgedeki üreticileri sevindirdi.

"ÇİFTÇİMİZ UMUTLU"

Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun, bölgedeki badem ağaçlarının büyük bölümünün orman yangınlarında zarar gördüğünü belirtti.

Doygun, "Yaklaşık 300 bine yakın badem ağacı var. Yangınlardan dolayı çok sayıda ağacımız zarar gördü. Çiftçimiz yine de umutlu ve mutlu. Çiçekler meyveye döndüğünde daha da mutlu olacaklar." dedi.

"BÜTÜN BAHÇELERİ ESKİ HALİNE GETİRECEĞİZ"

Işıklı Mahallesi Muhtarı Zafer Can da badem ağaçlarının çiçek açmasının mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, "Geçen seneki büyük yangın felaketinde ağaçlarımızın yüzde 80'i yandı. Devletimiz bize fidan, gübre, damlama sulama sistemi ve havuz brandası desteği verdi. Bu çiçekler de bize umut oldu. Köyümüzdeki bütün bahçeleri eski haline getireceğiz çünkü bizim en büyük gelir kaynağımız." ifadelerini kullandı.

Silifke ilçesinde, geçen yıl 29 Temmuz'da çıkan orman yangını üçüncü gününde kontrol altına alınmıştı. Yangında tarımsal alanlar da zarar görmüştü.