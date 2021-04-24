Mersin'den gün doğumu manzarası

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte gözlenen gün doğumu, manzarasıyla doğaseverleri etkiledi.

Sabahın ilk ışıklarıyla her kentte farklı bir etk bırakan gün doğumu, Mersin'den de oldukça etkileyici manzaralar çıkmasına neden oldu.

Kentin Akdeniz ilçesinde, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte gözlenen gün doğumu, güzel görüntüler oluşturdu.

FOTOĞRAFLAR BEĞENİ TOPLADI

Dağların ardından doğan güneşin çekildiği fotoğraflarda, kuşların ve çevrelerindeki eşyaların yer alması, fotoğrafa bakanlar için farklı bir etkiye neden oldu.







