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    Mersin'den gün doğumu manzarası

    Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte gözlenen gün doğumu, manzarasıyla doğaseverleri etkiledi.
    • AA
    • 24.04.2021 - 09:07
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    Mersin'den gün doğumu manzarası

    Sabahın ilk ışıklarıyla her kentte farklı bir etk bırakan gün doğumu, Mersin'den de oldukça etkileyici manzaralar çıkmasına neden oldu.

    Kentin Akdeniz ilçesinde, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte gözlenen gün doğumu, güzel görüntüler oluşturdu.

    FOTOĞRAFLAR BEĞENİ TOPLADI

    Dağların ardından doğan güneşin çekildiği fotoğraflarda, kuşların ve çevrelerindeki eşyaların yer alması, fotoğrafa bakanlar için farklı bir etkiye neden oldu.

    Mersin den gün doğumu manzarası #1

    Mersin den gün doğumu manzarası #2

    Mersin den gün doğumu manzarası #3

    Mersin den gün doğumu manzarası #4

    Mersin den gün doğumu manzarası #5

    Mersin den gün doğumu manzarası #6

    Mersin den gün doğumu manzarası #7

    Mersin den gün doğumu manzarası #8


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