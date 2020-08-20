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    Mersinli çiftçi, kuş yuvası olan kamyonetini kullanmıyor

    Mersin'in Erdemli ilçesinde çiftçi İsmet Ateş, kamyonetine yuva yapan kumruları rahatsız etmemek için aracını kullanmaktan vazgeçerek, komşusundan ödünç aldığı araçla işlerini görüyor.
    • AA
    • 20.08.2020 - 23:49
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    Mersinli çiftçi, kuş yuvası olan kamyonetini kullanmıyor

    Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Esenpınar Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan İsmet Ateş, sebze taşımak için bindiği kamyonetinin ön camına kumruların yuva yaptığını gördü.

    KOMŞUSUNDAN EMANET ARAÇ İSTEDİ

    Yuvadaki 2 yumurtayı fark eden Ateş, bunun üzerine kamyonetini çalıştırmayıp, komşusundan emanet araç istedi.

    Mersinli çiftçi, kuş yuvası olan kamyonetini kullanmıyor #1

    "2 AY SABREDECEĞİZ"

    Ateş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kuşların yumurtadan çıkmasını bekleyeceğini anlatarak, "Yavrular için aracımı kullanmayı bıraktım. Emanet araçla işlerimi görüyorum. Yavruların yumurtadan 21 günde çıkacağını tahmin ediyoruz. Büyümeleriyle birlikte süre 2 ayı bulabilir. Sabırla bekleyeceğiz." dedi.
    Mersinli çiftçi, kuş yuvası olan kamyonetini kullanmıyor #2

    Mersinli çiftçi, kuş yuvası olan kamyonetini kullanmıyor #3

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