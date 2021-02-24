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    Mersinli çocuklar için Torosların zirvesinden kar getirildi

    Mersinli çocuklar için Torosların zirvesinden kar getirildi

    Mezitli ilçesinde, kentin yüksek kesimlerinden kamyonlarla getirilen kar, çocukların eğlencesi oldu.
    • AA
    • 24.02.2021 - 03:37
    • Güncelleme : 24.02.2021 - 05:20
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    Yurt genelinde kış mevsimi etkisini gösterirken, bazı ken ve ilçelerde kar yağışının olmaması, çocuklara kar hasreti yaşattı.

    ÇOCUKLAR İÇİN TOROSLAR'DAN KAR GETİRDİLER

    Mersin'in Mezitli ilçesinde belediye ekipleri, bahardan kalma günlerin yaşandığı kentte, çocukların kar görüp, kar topu oynayabilmesi için çalışma yaptı.

    Toros Dağları'nın yüksek kesimlerinden kamyonlarla getirilen kar, Cumhuriyet Mahallesi'nde vatandaşların yoğun olarak yaşadığı bölgede bir bahçeyi beyaza bürüdü.

    Mersinli çocuklar için Torosların zirvesinden kar getirildi-Video

    Mersinli çocuklar için Torosların zirvesinden kar getirildi #1

    DAĞDAN GETİRİLEN KARLAR ÜSTÜNDE OYNADILAR

    Bahçeye dökülen karların üstüne çıkan çocuklar, aileleri ve arkadaşlarıyla kar topu oynayarak eğlenceli vakit geçirdi.

    Mersinli çocuklar için Torosların zirvesinden kar getirildi #2

    "KAR GÖRMEYEN ÇOCUKLARIMIZI DÜŞÜNDÜK"

    Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, bahardan kalma günlerin yaşandığı şehirde çocukların kar görmekten çok mutlu olduğunu belirterek, "Mersin'de ve Mezitli'de çocuklar kar görmüyorlar. Biz de kar topu oynamak için gidemeyen çocuklarımızı düşünerek, Toroslardan kamyonla kar getirdik. Bu sevinci ve coşkuyu görünce, çok iyi bir şey yaptığımızı anlıyoruz." ifadelerini kullandı.

    Kent merkezinde kar sürpriziyle karşılaşan çocuklar da belediye ekiplerine teşekkür etti.

    Mersinli çocuklar için Torosların zirvesinden kar getirildi #3

    Mersinli çocuklar için Torosların zirvesinden kar getirildi #4

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