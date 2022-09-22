Mersinli Türk kızı Alman Prens ile evlendi, düşes oldu

Mersinli Türk kızı Alman Prens ile evlendi, düşes oldu

Mersin Tarsuslu olan gurbetçi Hande Macit, Avrupa’nın en eski hanedanlıklarından biri olan Almanya’daki Mecklenburg Dükalığı’nın Veliaht Prensi Georg Alexander’la evlendi.

Mersin’in Tarsus ilçesinde doğup büyüyen ve Tarsus Amerikan Koleji’ni bitiren Hande Macit (29), üniversite eğitimi için 12 yıl önce Hollanda'ya taşındı.

Ağabeyi ile Hollanda'da "Luwia Yoghurt" adlı bir şirket kuran Macit, 2019 yılında bir arkadaşının eğlencesinde Almanya’daki Mecklenburg Dükalığı’nın Veliaht Prensi Georg Alexander (31) ile tanıştı.

Masal gibi düğün

Geçen yıl nişanlanan çift, geçtiğimiz haziran ayında ise sarayda nikah kıydı.

Türk kızı ile Alman Prens'in düğünü ise bu hafta yapıldı.

Avrupa'nın en eski hanedanlarından biri olan Mecklenburg Dükalığı'nın Veliaht Prensi Georg Alexander Mecklenburg ile masal gibi bir düğünle evlenen Hande Macit, sosyal medyada da çok konuşuldu.

Avrupa jet sosyetesi törendeydi

Almanya'nın kuzeyindeki Mecklenburg Dükalığı'nın sarayının bulunduğu Neustrelitz kasabasında yapılan düğüne, 200'ü özel davetli ve Avrupa jet sosyetesinden 500 kişi katıldı.

“Mecklenburg Düşesi” unvanını alan Hande Macit, antika bir düğün aracıyla getirildiği nikah salonuna babası Suphi Macit'in kolunda girdi.

Kasaba halkı büyük ilgi gösterdi

Çiftin nikahında, İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in ölümü nedeniyle bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Düğünden sonra davetlilere yemek verilirken, kasaba halkı da düğüne büyük ilgi gösterdi.

Almanlar “Hollandalı gelin” dedi

Alman haber ajansı DPA, düğünle ilgili verdiği haberde, Hande'den “Hollandalı gelin” diye bahsetti.

Öte yandan Prens Georg Alexander Mecklenburg ile İngiltere Kralı III. Charles’ın 7 göbekten akrabalıklarını bulunuyor.