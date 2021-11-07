Pastırma sıcaklarının gelmesiyle birlikte, Mersinliler sahillere akın etti. Kızkalesi'ne gelen vatandaşlar, kasım ayında denize girmenin keyfini sürdü. O keyifli anlar, çekilen karelere yansıdı.

Türkiye genelinde geçtiğimiz haftalarda etkisini gösteren yağışlı ve soğuk hava yerini yeniden güneşe bıraktı.

Pastırma sıcaklarının gelmesiyle birlikte geçtiğimiz haftayı yağmurla geçiren Mersin, güneşi gördü.

Mersin’de sıcaklık 27 dereceye kadar ulaştı. Deniz suyu sıcaklığının 24-25 derecelerde seyretmesi ise vatandaşları sevindirdi.

Sıcak havayı fırsat bilen Mersinliler, denize girmek için Kızkalesi'ne geldi.

"BURASI TARİH KOKUYOR"

Sahile gelenlerin bir kısmı denizde yüzüp, kumsalda güneşlenerek vakit geçirdi bir kısmı tekne turu ve yürüyüş yaptı.

Muhteşem bir hava olduğunu belirten vatandaşlar, Kızkalesi’nin ise kendilerine ayrı bir keyif yaşattığını ve bu mevsimde daha güzel olduğunu aktardı.

Kasım ayında olmalarına rağmen havanın sıcak olduğunu ve Adana’dan geldiğini aktaran Ünal Şipar, sahil ve denizin mükemmel olduğunu ifade ederek herkesin tereddüt etmeden gelebileceğini söyledi.

Eskişehir’den geldiğini belirten Muzaffer Cura ise “Bozkırdan gelip böyle bir mevsimi yaşamak, bu mevsimde denize girmek çok güzel. Ayrıca burası tarih kokuyor" ifadelerini kullandı.

Mersinliler kasım ayında denizin keyfini çıkardı VİDEO

"BİZ YAZI YAŞIYORUZ"

Mersin merkezinin gürültüsünden kaçıp Kızkalesi'ne geldiğini dile getiren Mahmut Eren, "Kızkalesi'nde şu anda hava sıcaklığı 27, deniz suyu sıcaklığı 25 derece ve yaz havasından kalma bir hava var. Görmüş olduğunuz gibi biz yazı yaşıyoruz" diye konuştu.

Almanya’dan geldiğini ve Türkiye’nin birçok şehrini dolaştığına dikkat çeken gurbetçilerden Fahrettin Öztürk, "Gerçekten böyle bir sahil çok zor bulunur. Didim güzel, sahili buraya benzer. Ama böyle güzel bir sahil ve böyle bir kale bambaşka" şeklinde konuştu.

Kızkalesi sakinlerinden Çetin ile Melek Karataş, bu bölgede yaşamanın bir ayrıcalık olduğunu ve hava sıcaklığının değerlendirdiklerini kaydetti.