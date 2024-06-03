Mersinliler sıcak havada 'bici bici' yiyerek serinledi Mersin'de sıcak hava nedeniyle bunalan bazı vatandaşlar gölgelik alanlara sığınırken, diğerleri serinlemek için 'bici bici' yiyerek ferahlamaya çalıştı.

İHA

Meteoroloji yetkililerinin sıcak hava uyarısında bulunduğu kentler arasında yer alan Mersin'de, termometreler 40 dereceyi gösterdi. Kent merkezinde zaman zaman bu sıcaklık değeri görülürken, hissedilen sıcaklığın daha da yüksek olduğu kaydedildi.

Sıcaktan bunalanlar, gölgede 'bici bici' tatlısı yedi

Sıcak havadan bunalan vatandaşlar, park ve bahçelerde ağaç gölgelerine sığınarak serinlemeye çalıştı. Bazı vatandaşlar ise, serinlemek için geleneksel bir lezzet olan 'bici bici' yemeği tercih etti. Muhallebi, buz püresi, nişasta, gül suyu ve şerbetle hazırlanan bu tatlı, sıcağa karşı bir nebze olsun rahatlama sağladı.

Güvercinler için su dolu leğenler konuldu

İşleri gereği dışarıda bulunmak zorunda kalanlar ise gölgelik alanlarda molalar vererek güneşten korundular. Sıcak hava sadece insanları değil, hayvanları da etkiledi. Ulu Cami avlusunu mesken tutan güvercinler, leğenlere konulan sulardan içerek ve bu sulara girerek serinlemeye çalıştı. Bazı güvercinler ise ağaç gölgelerine çekilerek güneşten korunmayı tercih etti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)