Merve, ilk single çalışması olan 'Başa Sar' ile karşınızda

Merve, ilk single çalışması olan 'Başa Sar' ile karşınızda

15 yıllık aktif müzisyenlik ve gitar eğitmenliği hayatı olan Merve İşlek solo müzik kariyerine ilk adımını ‘Başa sar’ adlı sözü ve bestesi kendisine ait olan ilk teklisi ile atıyor.

Aranjörlüğünü ve yapımcılığını deneyimli kompozitör Orhan Sancak’ın üstlendiği çalışmada ; Erdem Sökmen,İsmail Soyberk gibi Türk müziğinin güçlü isimlerinin de imzası olan ‘Başa Sar’ hüznü, temenniyi, sitemi kasvetsiz ve ümitsizlikten uzak bir dille anlatıyor.

Şarkının video klibini zengin görüntülerle ve usta kadrajıyla başarılı yönetmen Ferit Çetinkaya üstlendi. Video klip, kısa film tadında görselleriyle hepinize keyifli bir seyir vaad ediyor.

‘Herkesin başa sarmak istediği bir hikayesi vardır. Gerek sevdiğiyle, gerek işiyle, gerek attığı her hangi bir adımın nihai sonuçlarına ulaştığını düşündüğünde. Bu şarkı herkesin yeterince vakti, yolu ve ihtimali olduğunu dinleyiciye hissettirecek. Başka yollar üzerine kurulan hayallerin gerçekleşmemiş haliyle bile, mutluluğa tutunabileceğini anlatacak. İnanıyorum... Yeni umut kıvılcımlarıyla ileride tekrar buluşmak üzere’

Merve İşlek

Başa Sar'ı dinlemek için tıklayınız.