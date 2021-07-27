Meryem Boz kimdir? Filenin Sultanları 13 numara Meryem Boz'un biyografisi

Milli voleybolcu Meryem Boz, Tokyo Olimpiyatları'ndaki performansı ile milyonların araştırdığı isimler arasında yer alıyor. Peki başarılı sporcu Filenin Sultanları 13 numara Meryem Boz kimdir?

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Tokyo'da tarih yazmaya devam ediyor.

Seyirciler, maçları yakından takip ederken birbirinden başarılı isimlere dair bilgileri de araştırıyor.

Maçlardaki performansı ile Türkiye'ye sayı kazandıran Meryem Boz'un kariyeri ve hayatı araştırılıyor. Smaçör mevkiinde oynayan Boz, takım arkadaşları arasında "Mavi Şimşek" olarak da anılıyor.

Milli takımda 13 numaralı formanın sahibi olan Hande Baladın kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç gibi sorular merak ediliyor.

Peki Filenin Sultanları'ndan Meryem Boz kimdir? İşte biyografisi...

MERYEM BOZ KİMDİR?

1988 yılında Eskişehir'de dünyaya gelen Meryem Boz, sırasıyla Eskişehir DSİ Bentspor, İller Bankası, Atom Trefl Sopot, Fenerbahçe , Halkbank, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer Belediyespor ve Seramiksan'da forma giydi.

Milli takımlarda küçük kızlar, yıldız kızlar, genç kızlar ve A takım olmak üzere her kategoride ay yıldızlı formayı başarıyla temsil eden Meryem Boz, A Milli Bayan Voleybol Takımımız ile 2015 yılında CEV Avrupa Ligi'nde gümüş, 2010 yılında ise bronz madalya elde etmişti. Meryem Boz ayrıca 2017 yılında Avrupa üçüncüsü olan A Milli Bayan Voleybol Takımımızın kadrosunda yer almıştı.

Kulüp kariyerinde 2010-2011 sezonunda Polonya Ligi'nde Atom Trefl Sopot ile ikincilik, Fenerbahçe formasıyla 2012 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda üçüncülük ve 2012-2013 CEV Kupası'nda ikincilik başarıları olan Meryem Boz, Bursa Büyükşehir Belediye ile 2014-2015 sezonu CEV Challenge Kupası'nda şampiyonluğa ulaşmıştır. Başarılı oyuncu ayrıca 2014-15 sezonunda CEV Challenge Kupası'nın en skoreri ve en değerli oyuncusu seçilmiştir.

Meryem Boz, 2017-2018 Vestel Venus Sultanlar Ligi'ni toplamda 495 sayı ve set başına 5 sayı ortalamasıyla en skorer beşinci oyuncu olarak tamamlamıştır.