Mest nedir? Çorap üzerine mesh edilerek abdest alınır mı?

Her zorlukta bir kolaylık barındıran islam dini, zor şartlarda alınan abdest için de müminlere kolaylıklar sağlıyor. Bunlardan biri mest üzerine mesh yapmak. Peki çorap mest sayılır mı ?

''Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz...'' hadisi şerifinden anlaşılacağı üzere kolaylık dini olan İslamiyet'te özellikle de yaşlılık, aşırı soğuk hava, zor şartlarda askerlik, yolculuk gibi bazı durumlardan dolayı abdest alırken sorunlar yaşanabiliyor.

Böyle durumlarda, Rabb'imizin bize sunduğu, Hz. Peygamberin (s.a.s.) uyguladığı abdesti kolaylaştıran muhteşem bir yöntem var: Mest üzerine mesh yapmak...

Peki mest üzerine mesh nasıl yapılır? Peygamberimiz mesh almış mıdır? Çorap üzerine de mesh yapılır mı ? Mesh yapılacak çorap nasıl olmalı ? Hepsini sizin için araştırdık...

ÇORAP ÜZERİNDEN MESH ETMEK

İslam âlimleri, abdest alırken ayağa giyilen deri ve benzeri sert ve dayanıklı maddelerden yapılan mestler üzerine mesh etmenin, Resûlullah’ın (s.a.s.) sünnetiyle sabit olduğu (Buhârî) konusunda görüş birliği içerisindedirler. Ancak çoraplar üzerine mesh etme konusunda görüş farklılıkları vardır.

Bu ihtilaf, öncelikle Resûl-i Ekrem’den (s.a.s.), çorap ve ayakkabı üzerine mesh ettiğine dair gelen rivayetlerin sıhhatindeki görüş ayrılıklarından kaynaklanmaktadır. Ayrıca Hz. Peygamberin (s.a.s.) üzerine mesh ettiği çorapların yapısı konusunda farklı görüşler ileri sürülmüştür.

Yani Hz. Peygamber (s.a.v) çorapla abdest almış olsa da o çorap, bu zamandaki çoraplar gibi ince ve dayanıksız değildir. Fakat günümüzde mest için özel üretilmiş çoraplar mevcut.

MEST ÇORABININ ÖZELLİKLERİ

Hanefi mezhebince tercih edilen görüşe göre, şu şartları taşıyan çoraplar üzerine mesh etmek caizdir:

Ayağa giyilmiş olarak normal bir yürüyüşle yaklaşık 5 km (en az bir fersah) veya daha fazla yürüyecek ve ve bu yürüyüşte ayağı rahatsız etmeyecek kadar dayanıklı olması. Ayağa giyildiğinde bağsız olarak durbilecek şekilde kalın ve sağlam olması. Ayakları aşık kemikleriyle beraber tamamen örtmesi. Suyu emerek hemen ayağa su geçirmemesi İç göstermeyecek kadar kalın olmaması Mestlerin her birinde -ayak parmaklarının küçüğü ile- üç parmak kadar delik yırtık ve sökük olmaması gerekir.

MEST NEDİR? MEST ÜZERİNE MESH NASIL YAPILIR?

Mest, ayakları bilekleriyle beraber örten bir tür ayakkabıya verilen isimdir. Abdest alındıktan sonra mest ayağa giyildiğinde, 24 saat boyunca (Yolcu ise 3 gün) çıkarmadan, abdest alacağınız sırada üzerine ıslak elinizi mesh ettiğiniz takdirde abdest alınabilir.

(Mest)

MESH ETMENİN ŞARTLARI

Mestler üzerine mesh etmenin şartlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Ayaklar yıkanarak alınan bir abdestten sonra giyilmiş olması, Ayağa giyilmiş olarak normal bir yürüyüşle yaklaşık 5 km. veya daha fazla yürünecek kadar dayanıklı olması, Mestlerin, ayağa giyildikten sonra bağsız olarak durabilecek kadar sağlam ve kalın olması, Mestlerin her birinde, en küçük ayak parmağının üç katı kadar genişlikte delik bulunmaması, Suyu emerek hemen ayağa geçirmemesi gerekir.

Mesh, bir nevi hükmî temizlik olup; abdestte bir uzvun, ayağa giyilen mestin veya yaraya sarılan sargının üzerine ıslak elle; teyemmümde ise toprağa sürülmüş elle yüz ve kollar üzerine yapılır.

Abdest alırken mestler üzerine mesh etmek Hz. Peygamberin (s.a.s.) sünnetiyle sabittir. Nitekim, Hz. Peygamberin (s.a.s.) abdest aldığını ve mestlerinin üzerine mesh ettiğini bildiren birçok rivayet vardır.

Abdestli olarak ayağına mest giyen kimse, mest giydikten sonra abdestinin bozulmasından itibaren, mukim ise bir gün, yolcu ise üç gün mestleri üzerine mesh edebilir.

Hz. Peygamber (s.a.s.) misafir için üç gün üç geceyi, mukim için de bir gün bir geceyi mest üzerine mesh süresi olarak tayin etmiştir.

Mestleri mesh ederek abdest aldıktan sonra, abdestli iken ayağından her iki mestini veya birisini çıkaran bir kişinin, hades (abdestsizlik hâli) ayağına geçmiş kabul edildiğinden abdestini bozmadan ayaklarını yıkayıp tekrar mestleri giymesi gerekir.

Abdesti yokken çıkarmışsa, tekrar abdest alırken ayaklarını yıkması gerekir. Süresi dolduğunda, abdestli ise mestleri çıkarıp ayaklarını yıkaması yeterlidir; abdestsiz ise ayağını yıkayarak tam abdest almalıdır.