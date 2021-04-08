Meşhur Bursa Helvası: Süt helvası nasıl yapılır? Püf noktalarıyla süt helvası tarifi..

Bursa denildiğinde akla gelen ilk sıradaki lezzetlerden biri süt helvasıdır. Yapımı da oldukça pratik olan süt helvası malzemeleri ve yapılışı araştırılıyor. İşte meşhur Bursa süt helvası tarifi..

Bursa helvası olarak da bilinen süt helvası, hafif ve yumuşacık kıvamıyla tereyağında kavrulan un ve sütün buluşması, ardından fırına girmesiyle sonlanıyor..

Yöresel bir lezzet olan süt helvasını denemek isteyenler, süt helvası tarifi ve süt helvası malzemelerini internette araştırıyor.

İşte istediğiniz gibi süsleyebileceğiniz, damak tadınıza göre ayarlayabileceğiniz Bursa'nın meşhur lokanta usulü süt helvası tarifi..

SÜT HELVASI MALZEMELERİ

100 gr tereyağı

1 su bardağı un

1 litre süt

1 yumurta sarısı

1 su bardağı şeker

1 paket vanilya

SÜT HELVASI NASIL YAPILIR? MEŞHUR BURSA SÜT HELVASI TARİFİ

Sütün yarısını uygun bir tencereye alarak şekeri ekliyoruz ve şeker eriyene kadar ocakta karıştırıyoruz. Kaynamasına gerek yok sadece şekerleri eriyoruz ve ocaktan alıyoruz.

Kalan sütü ve yumurta sarınısı da üzerine ekleyerek güzelce çırpıp soğumaya bırakıyoruz.

Tereyağını tavaya alıp eridikten sonra unumuzu ekliyoruz.

Hafif pembeleşinceye kadar kavuruyoruz.

Daha sonra kavurduğumuz unu yavaş yavaş sütümüze ekliyoruz.

Karıştırarak koyulaşıp kıvam alana kadar pişiyoruz.

Kıvama geldikten sonra vanilyayı ekleyip çok pişirmeden ocaktan alıyoruz.

Küçük borcama helvamızı döküyoruz. Dilerseniz toprak kaselerden de kullanabilirsiniz.

Fırının ısısını sadece üst kısma veriyoruz. 200 derecede 20 dakika (üstü kızarana kadar) pişiriyoruz.

SÜT HELVASININ PÜF NOKTALARI

Süt Helvası yaparken unun kokusu çıkana kadar kavrulduğuna dikkat etmek gerekir. Gereğinden fazla kavrulur ise un kokusu baskın olacaktır.

Süt Helvasında kullanılan sütün sıcak olmaması da önemli. Eğer kavrulan un sıcak süt ile buluşur ise topaklanacağından sütümüzü mümkün olduğunca soğuk kullanıyoruz. Bu nedenle ki şekeri sütün bir kısmı ile eriterek ocaktan aldık ve kalan sütü üzerine ekledik.

Tatlının üzerini kızartırken tatlımızı su dolu tepsiye koymanızı öneririm aksi durumda üzeri geç kızarır ise tatlımız pişmeye devam edeceğinden kıvamı istediğimiz şekilde olmayacaktır.