Meşhur Hint Tulumbası: Jalebi nasıl yapılır? Jalebi tatlısı tarifi ve malzemeleri..

Meşhur Hint Tulumbası: Jalebi nasıl yapılır? Jalebi tatlısı tarifi ve malzemeleri..

Hindistan'da festival ve kutlamanın önemli bir parçası olan geleneksel bir lezzet olan Jalebi, şerbetli tadıyla tulumba tatlısına benzer. Peki Hint tatlısı Jalebi nasıl yapılır? İşte tarifi..

Hindistan'ın yöresel tatlılarından biri olan Jalebi, çıtır çıtır bir tatlı olarak düğün, kutlama, festival ve diğer özel günlerde yapılır.

Ortadoğu ve Arap kültüründe de bulunan bu tatlı, hamurun daire şeklinde kızartılıp şerbete batırılmasıyla yapılıyor.

Meşhur bir sokak lezzeti olan Jalebi, Türkiye'deki halka ve tulumda tatlısına benzetiliyor.

Jalebiyi denemek isteyenler nasıl yapıldığını ve malzemelerini araştırıyor. İşte evde kolay ve çıtır çıtır Jalebi yapmanız için bilmeniz gerekenler..

JALEBİ TATLISI MALZEMELERİ

Hamur için:

2 su bardağı un

3 tatlı kaşığı pirinç unu

1 su bardağı ılık su

2 yemek kaşığı yoğurt

1 paket kabartma tozu

1/2 çay kaşığı zerdeçal tozu

Şerbet için:

2 su bardağı şeker

1 su bardağı su

2 tatlı kaşığı limon suyu

2 tatlı kaşığı gül suyu

Kızartmak için:

Sıvı yağ

JALEBİ NASIL YAPILIR? HİNT TULUMBASI JALEBİ TARİFİ

Bir kabın içerisinde tüm hamur malzemelerini karıştırın. Akışkan bir hamur elde edin. Dinlenmesi için kenara alın.

Bu sırada şerbeti için su ve şekeri bir tencereye ekleyin.

Şeker eriyip su kaynayınca limon suyu ve gül suyunu ilave edin. Birkaç dakika daha kaynattıktan sonra ocaktan alın.

Hamuru sıkabileceğiniz bir kabın içerisine alın. Bir tencereye yağ ekleyerek kızdırın.

Şişedeki hamuru sarmal daire şekli olacak şekilde sıkın ve arkalı önlü olarak kızartın.

Kızarttığınız hamurları şerbete batırın.