Meşhur Maraş lezzeti: Elbistan tava nasıl yapılır? Elbistan tava malzemeleri ve tarifi..

Meşhur Maraş lezzeti: Elbistan tava nasıl yapılır? Elbistan tava malzemeleri ve tarifi..

Zuhal Topal'la Sofrada programının bugünkü yarışmacısının menüsünde Elbistan tava yer aldı. İzleyiciler, Elbistan tavanın tarifini araştırmaya başladı. Peki, Elbistan tava nasıl yapılır?

Hafta içi her gün FOX TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Zuhal Topal'la Sofrada programının bugünkü yarışmacısının menüsünde, Elbistan tava yer aldı.

Sofralara Maraş rüzgarı estiren Elbistan tavanın nasıl yapıldığını merak eden izleyiciler, arama motorları üzerinden Elbistan tava tarifi hakkında araştırmalara başladı.

Fırında et yemeği sevenler için karşı koyulmaz bir lezzet olan Elbistan tavanın kökeni, Osmanlı mutfağına kadar dayanıyor.

Peki, Kahramanmaraş yöresine ait bir yemek olan Elbistan tava nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte, Elbistan tava tarifi..

ELBİSTAN TAVA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 kilogram kuşbaşı kuzu et

2 adet kırmızı biber

5 adet sivri biber

3 adet kuru soğan

5 adet domates ya da 1 yemek kaşığı domates salçası

4 adet patlıcan

Tuz

Karabiber

Pul biber

Kekik

ELBİSTAN TAVA NASIL YAPILIR?