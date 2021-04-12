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- Meşhur Maraş lezzeti: Elbistan tava nasıl yapılır? Elbistan tava malzemeleri ve tarifi..
Meşhur Maraş lezzeti: Elbistan tava nasıl yapılır? Elbistan tava malzemeleri ve tarifi..
Zuhal Topal'la Sofrada programının bugünkü yarışmacısının menüsünde Elbistan tava yer aldı. İzleyiciler, Elbistan tavanın tarifini araştırmaya başladı. Peki, Elbistan tava nasıl yapılır?
- Haber Merkezi
- 12.04.2021 - 17:36
- Güncelleme : 12.04.2021 - 17:37
Hafta içi her gün FOX TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Zuhal Topal'la Sofrada programının bugünkü yarışmacısının menüsünde, Elbistan tava yer aldı.
Sofralara Maraş rüzgarı estiren Elbistan tavanın nasıl yapıldığını merak eden izleyiciler, arama motorları üzerinden Elbistan tava tarifi hakkında araştırmalara başladı.
Fırında et yemeği sevenler için karşı koyulmaz bir lezzet olan Elbistan tavanın kökeni, Osmanlı mutfağına kadar dayanıyor.
Peki, Kahramanmaraş yöresine ait bir yemek olan Elbistan tava nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte, Elbistan tava tarifi..
ELBİSTAN TAVA TARİFİ İÇİN MALZEMELER
- 1 kilogram kuşbaşı kuzu et
- 2 adet kırmızı biber
- 5 adet sivri biber
- 3 adet kuru soğan
- 5 adet domates ya da 1 yemek kaşığı domates salçası
- 4 adet patlıcan
- Tuz
- Karabiber
- Pul biber
- Kekik
ELBİSTAN TAVA NASIL YAPILIR?
- Patlıcanları alacalı bir şekilde soyun ve küp küp doğrayın.
- Acısının çıkması için patlıcanları tuzlu suda bekletin.
- Bu sırada biberlerin çekirdeklerini temizleyerek patlıcanlarla aynı boyda doğrayın.
- Ardından yemeklik olarak doğradığınız soğanları ekleyin.
- Yıkayıp süzdüğünüz kuşbaşı kuzu etlerini fırın tepsisine dizin.
- Tuzlu suda beklettiğiniz patlıcanları ve doğradığınız sebzeleri üzerine ekleyin.
- Domatesleri tepsinin her yerini kaplayacak şekilde doğrayın.
- Tuz ve baharatları da ilave ederek tepsiyi yağlı kağıtla sarın.
- Önceden ısıttığınız 200 derecelik fırında yaklaşık 1 saat pişirin.
- Tepsinin üstündeki yağlı kağıdı kaldırarak yarım saat daha pişirmeye devam edin.
- Pişirme süresi fırına ve malzemelere göre değişiklik gösterebileceğinden bütün malzemelerin kızarmış olması yemeğinizin hazır olduğu anlamına gelecek.
- Elbistan tavanız artık servise hazır. Afiyet olsun...