Mesleğini bıraktı, Türkiye'de gitmediği şehir kalmadı

Mimarlık mesleğini bırakarak otostopla Türkiye turuna çıkan genç kız, 5 parasız 95 şehir gezdiğini ve hedefinin dünya turu olduğunu söyledi.

Antalya’da 4 yıl önce mimarlık mesleğini bırakarak otostopla Türkiye turuna çıkan 25 yaşındaki Rabia Saçıkara, hayallerini ertelememek için gezmeyi ön planda tutuğunu ve Türkiye’nin bütün illerini gezdiğini ifade etti.

Gittiği yerlerde doğa fotoğraflarını sosyal medya aracılığı ile takipçileriyle paylaşan Saçıkara, geldiği Kahramanmaraş’ta Alpedo-Kervan Pastanesi’nde satırla dondurma kesme imkanı da buldu.

4 ÜLKE 95 ŞEHİR GEZDİ

Kahramanmaraş’ı çok beğendiğini söyleyen Saçıkara, “Mimarım fakat mesleğimi yapmıyorum. Şimdiye kadar 4 ülke 95 şehir gezdim. Güzel tepkiler alıyorum, çoğu insanın yapmak isteyip de yapamadıklarını yapıyorum. Çünkü özgür ruhlu biriyim ve içimden geldiği gibi yaşamak istiyorum. Bu yüzden de mesleğimi ve birçok şeyi arkamdan bıraktım çıktım yola.” dedi.

“OTOSTOPLA YOL BEDAVAYA GELİYOR”

Saçıkara, “Seyahat ettiğim yerlerde ilginç durumlarla karşılaşıyorum ve 5 kuruşsuz geziyorum yani otostopla yol bedavaya geliyor. Otostopun yanı sıra dağlara çıkıp tırmanışlar da yapıyorum. Buradan sonra Nemrut’a gideceğim ve daha sonraki hedefim ise Ağrı Dağı.” diye konuştu.