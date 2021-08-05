Messi Barcelona'dan ayrıldı mı, neden? İmzayı atmadı, bir devir sona erdi!

Messi Barcelona'dan ayrıldı mı, neden? İmzayı atmadı, bir devir sona erdi!

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, radikal bir ayrılık kararı aldı. Futbol severler, Messi Barcelona'dan ayrıldı mı, neden? sorularını merak ediyor. İşte Messi'nin Barcelona kararı...

Barcelona, Lionel Messi'nin takımdan ayrıldığını resmen açıkladı.

Katalan devi, Arjantinli yıldızla yaptığı görüşmede beklediği sonucu alamadı.

13 yaşında girdiği Barcelona ile yollarını ayrılan Messi'nin taraflarları da hüzün yaşadı. Spor severler konunun detaylarını ve ayrılığın nedenini araştırıyor.

Messi Barcelona'dan ayrıldı mı, neden ayrıldı? soruları merak edilirken, kulüpten açıklama da geldi. İşte Messi ve Barcelone ayrılığının detayları..

MESSİ BARCELONA'DAN AYRILDI MI?

Katalan ekibinin açıklamasında "Messi'yle anlaşmaya varılmasına ve yeni bir sözleşme imzalamaya hazır olunmasına karşın, LaLiga yönetiminin ekonomik ve yapısal engelleri nedeniyle anlaşma resmileşemiyor. Bu durumla karşı karşıya kalan Messi, Barcelona'ya bağlı kalmaya devam etmeyecek." ifadeleri yer aldı.

FUTBOLU BIRAKACAK MI?

Messi resmen Barcelona'dan ayrıldı. Fakat futbolu bırakacak mı henüz resmi bir açıklama gelmedi.