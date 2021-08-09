Messi'nin yeni takımı belli oldu, imzalar atılıyor! Messi hangi takımla anlaştı?

Messi'nin yeni takımı belli oldu, imzalar atılıyor! Messi hangi takımla anlaştı?

Lionel Messi, Barcelona'ya gözyaşları ile veda etti. Ayrılığı ile bir devir kapanırken, yeni takımı ise merak konusu oldu. Peki, Messi hangi takımla anlaştı? İşte Messi'nin yeni takımı..

Lionel Messi, 13 yaşında kapısından girdiği Barcelona'ya veda etti. Ayrılık konuşması yaparken gözyaşlarını tutamayan Messi, Barcelona'da kalmak için çok çaba harcadığını belirtti.

Messi'nin ayrılığı herkesi şoke ederken, yeni takımıyla ilgili ise kulisler yapılmaya başlandı.

Başarılı golcünün yeni sezonda hangi takımda olacağı merak edilirken, "Messi hangi takımla anlaştı?" soruları gündeme geldi.

Peki, Messi hangi takımla anlaştı? İşte detaylar..

MESSİ HANGİ TAKIMA GİDİYOR?

Paris Saint Germain'in ismini açıklayan Messi, "Bu kulüpten ayrılmak hayatımı tamamen değiştirecek. Kimseye bir garanti vermedim ama Paris Saint Germain ihtimaller arasında.

Ayrılık haberi geldiğinde çok telefon aldım ama henüz anlaştığım bir yer yok." dedi. Ancak Messi'nin bugün Paris'e imza için gideceği iddia edildi.

BARCELONA HAREKETE GEÇTİ

Barcelona kulübünün avukatları, Messi'nin Paris Saint Germain'e olası transferini engellemek için düğmeye bastı.

Fransız devinin FFP (Finansal Fair Play) notunun kendilerinden daha kötü olduğunu savunan Katalan avukatlar, transfere engel olmak için konuyu Avrupa Adalet Divanı'na taşıyacağı öğrenildi.