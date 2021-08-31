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Mesut Akusta 'Teşkilat' dizisinin setine ne zaman katılacak? Usta oyuncudan son açıklama...

Mesut Akusta 'Teşkilat' dizisinin setine ne zaman katılacak? Usta oyuncudan son açıklama...

Beyin kanaması geçiren ve taburcu olan Mesut Akusta son durumuna ilişkin bir açıklama yaptı. Oyuncunun hayranları, Mesut Akusta, Teşkilat dizisinin setine ne zaman katılacak? sorusunu gündeme getirdi.