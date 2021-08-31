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- Mesut Akusta 'Teşkilat' dizisinin setine ne zaman katılacak? Usta oyuncudan son açıklama...
Mesut Akusta 'Teşkilat' dizisinin setine ne zaman katılacak? Usta oyuncudan son açıklama...
- Haber Merkezi
- 31.08.2021 - 20:00
- Güncelleme : 31.08.2021 - 20:01
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde "Mete" karakterine hayat veren Mesut Akusta, geçtiğimiz günlerde evinde beyin kanaması geçirdi.
Akusta apar topar ameliyata alınırken, 3 saat süren ameliyat başarı ile sonuçlandı.
Yoğun bakımda kaldıktan sonra gözlerini açan ardından taburcu olan oyuncu, son durumuna ilişkin bir açıklama yaptı.
Bunun akabinde, "Mesut Akusta, Teşkilat dizisinin setine ne zaman katılacak?" sorusu araştırılmaya başlandı.
Peki, Mesut Akusta, Teşkilat dizisinin setine ne zaman katılacak?
MESUT AKUSTA, TEŞKİLAT DİZİSİNİN SETİNE NE ZAMAN KATILACAK?
Mesut Akusta yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
"Merhabalar, herkese selamlar, sevgiler. Önce beni ameliyat eden doktorlara, arayan soran dostlarıma, gelen giden tüm arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum.
Şu an evdeyim, hastaneden ayrıldım. En kısa zamanda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın."
Mesut Akusta'nın 1 hafta dinlendikten sonra Teşkilat dizisinin çekimlerine katılması bekleniyor.
Mesut Akusta, Teşkilat dizisinin setine ne zaman katılacak? Usta oyuncudan son açıklama... VİDEO