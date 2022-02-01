Metaverse ile 'sanal hac' kabul olur mu? Diyanet'ten açıklama geldi!

Metaverse ile 'sanal hac' kabul olur mu? Diyanet'ten açıklama geldi!

Suudi Arabistan, Kabe'yi sanal olarak ziyaret etmeyi sağlayan bir Metaverse girişimi başlattı. Bunun üzerine Metaverse ile sanal hac kabul olur mu? sorusuna yanıt aranırken Diyanet'ten açıklama geldi.

İnternetin geleceği olarak karşımıza çıkan "Metaverse'', her geçen gün yeni bir hamleyle gündeme geliyor.

Teknoloji meraklıları, sanal arsa satışına büyük ilgi duyulan Metaverse için çoktan kolları sıvamış durumda...

Ülkeler de Metaverse ile ilgili adımlar atmaya başladı. Son olarak Suudi Arabistan, Müslümanların Kabe üzerindeki Hacerülesved taşını sanal olarak ziyaret etmelerini sağlayan bir Metaverse girişimi başlattı.

'Sanal Hacerülesved' adı verilen bir teknoloji girişimiyle Hacerülesved taşının sanal gerçeklik gözlükleri aracılığıyla ziyaret edilebileceğinin mümkün olduğu duyuruldu.

Bu gelişme Metaverse ile sanal hac kabul olur mu? sorusunu da beraberinde getirdi. Konuya ilişkin araştırmalar sürerken Diyanet'ten açıklama geldi. Peki Metaverse ile sanal hac kabul olur mu? İşte Diyanet'in açıklaması....

METAVERSE İLE SANAL HAC KABUL OLUR MU?

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, konu ile ilgili Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Bircan, “Hac, belli zaman ve mekanlarda ifa edilen ibadettir. Haremeyn Başkanlığınca duyurulan proje/simülasyon, Mekke ve Medine’deki tarihi ve kutsal mekanların tanıtımını görsel ve eğitim amacı taşıyan dijital bir çalışmadır.” dedi.

Bircan, açıklamasının devamında “Bu tür uygulamalarla hac ve umre ibadeti ifa edilemez.” dedi.