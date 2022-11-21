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- Meteoroloji'den 17 kente sarı kodlu uyarı
Meteoroloji'den 17 kente sarı kodlu uyarı
- 21.11.2022 - 09:20
- Güncelleme : 21.11.2022 - 09:31
Türkiye genelinde sonbahar etkisini kaybetmeye başladı.
Öyle ki yurdun üst kesimleri beyaza dahi büründü.
Şiddetli yağış ve rüzgar da son günlerde birçok ilde etkisini artırarak kara kışın habercisi oldu.
17 il için alarm verildi
Bu kapsamda Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı bölgeler için alarm verdi. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etki göstereceği 17 kente sarı kod uyarısı gönderildi.
Rapora göre, batı bölgelerde etkili olmaya devam eden kuvvetli lodosun, Marmara ile Kuzey ve Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden bu geceden itibaren yer yer kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Vatandaşlar uyarıldı
Meteoroloji, aynı zamanda vatandaşları soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Sağanak bekleniyor
Gök gürültülü sağanak yağmurun beklentiği sarı kodlu 17 il:
İstanbul, Aydın, Bilecik, Çanakkale, Edirne İzmir, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ, Yalova, Bursa, Denizli, Kırklareli, Kütahya, Muğla, Uşak ve Balıkesir.