Meteoroloji'den 17 kente sarı kodlu uyarı

Kara kışın habercisi mevsim yağışları için 17 ile sarı kod uyarısı verildi. Bu kapsamda Meteoroloji, vatandaşları sel ve baca zehirlenmelerine karşı uyardı.

Türkiye genelinde sonbahar etkisini kaybetmeye başladı.

Öyle ki yurdun üst kesimleri beyaza dahi büründü.

Şiddetli yağış ve rüzgar da son günlerde birçok ilde etkisini artırarak kara kışın habercisi oldu.

17 il için alarm verildi

Bu kapsamda Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı bölgeler için alarm verdi. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etki göstereceği 17 kente sarı kod uyarısı gönderildi.

Rapora göre, batı bölgelerde etkili olmaya devam eden kuvvetli lodosun, Marmara ile Kuzey ve Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden bu geceden itibaren yer yer kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Vatandaşlar uyarıldı

Meteoroloji, aynı zamanda vatandaşları soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Sağanak bekleniyor

Gök gürültülü sağanak yağmurun beklentiği sarı kodlu 17 il:

İstanbul, Aydın, Bilecik, Çanakkale, Edirne İzmir, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ, Yalova, Bursa, Denizli, Kırklareli, Kütahya, Muğla, Uşak ve Balıkesir.