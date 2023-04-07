Meteoroloji 18 ili uyardı: Yağış etkili olacak

Türkiye, yağışlı havanın etkisi altına girecek..
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava tahmin raporunu yayınladı.
18 il için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulunulurken Trakya dışındaki tüm bölgelerde yağışlı hava olacağı belirtildi.
Kuvvetli yağışlar geliyor
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere; Doğu Anadolu’nun batısı, Kahramanmaraş, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Ordu, Giresun, Trabzon, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Ağrı, Muş, Bitlis, Adıyaman ve Diyarbakır çevreleri ile Adana ve Osmaniye’nin kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
18 il uyarıldı
Meteoroloji; Adıyaman, Antalya, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Kayseri, Malatya, K.Maraş, Muş, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tunceli, Aksaray ve Osmaniye illeri için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.
Sıcaklıklarda düşüş
Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.