Meteoroloji 18 ili uyardı: Yağış etkili olacak Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünden itibaren yurt genelinde yağışlı havanın etkili olacağını duyurdu. 18 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi.

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Türkiye, yağışlı havanın etkisi altına girecek..

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava tahmin raporunu yayınladı.

18 il için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulunulurken Trakya dışındaki tüm bölgelerde yağışlı hava olacağı belirtildi.

Kuvvetli yağışlar geliyor

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere; Doğu Anadolu’nun batısı, Kahramanmaraş, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Ordu, Giresun, Trabzon, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Ağrı, Muş, Bitlis, Adıyaman ve Diyarbakır çevreleri ile Adana ve Osmaniye’nin kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

18 il uyarıldı

Meteoroloji; Adıyaman, Antalya, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Kayseri, Malatya, K.Maraş, Muş, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tunceli, Aksaray ve Osmaniye illeri için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.

Sıcaklıklarda düşüş

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.