Meteoroloji 28 ili sarı ve turuncu kod ile uyardı Türkiye genelinde etkili olan fırtına, yağış ve kar, doğuya kaydı.. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı yeni haritada 1 ili turuncu, 27 ili ise sarı kodla uyararak yağış ve fırtınanın devam edeceğini bildirdi.

ensonhaber.com

Yurtta soğuk havalar artık kendisini iyice hissettiriyor..

Fırtına, sağanak ve kar yağışı, bugün yurt genelinde etkisini gösterirken, sıcaklıklar da mevsim normallerinin altına düştü.

Birçok kentte şiddetli yağışlar ve fırtına yaşandı. Denize yakın bölgelerde su baskınları yaşanırken, deniz ulaşımı da olumsuz etkilendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni bir tahmin haritası yayınladı.

Buna göre, yurt genelinde etkili olan yağışlı hava dalgası doğuya doğru ilerlerken 28 il de sarı ve turuncu kodla uyarıldı.

Turuncu ve sarı kodla uyarılan 28 il

Sadece Hatay turuncu kodla uyarılırken, sarı kodla uyarılan 27 il ise şu şekilde sıralandı;

Adana, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hakkari, Kars, Kastamonu, Malatya, Muş, Siirt, Sinop, Trabzon, Tunceli, Van, Zonguldak, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Düzce.

Zonguldak'ta okullar tatil

Öte yandan Zonguldak'ta okullar 1 gün tatil edildi.

Zonguldak Valiliği, kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle il genelinde yarın (27 Kasım 2023) eğitime ara verildiğini duyurdu.

5 günlük haritalı tahmin

Sarı ve turuncu kodlu uyarılar nedir?

Turuncu kod, havayla ilgili “tehlikeli” durumlarda kullanılıyor.

Bu renkte tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla gerçekleşmiyor.

Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel görülüyor. Çok tedbirli olunması, güncel meteorolojik koşullar ve tahminlerin takip edilmesi gerekiyor.

Sarı kod, havada "potansiyel tehlike" durumuna işaret ediyor.

Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli davranılması uyarısında bulunuluyor.