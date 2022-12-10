Meteoroloji 3 şehir için kuvvetli fırtına uyarısında bulundu

Meteoroloji Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Bursa, Kütahya ve Bilecik şehirleri için kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre Bursa, Kütahya ve Bilecik illeri genelinde akşam saatlerinden itibaren şiddetli lodosun etkisini göstermesi bekleniyor.

Bursa genelinde fırtına, kuvvetli fırtına ve zaman zaman hamleli tam fırtına görülmesi tahmin ediliyor.

Kentte rüzgâr hızının saatte 50 kilometreden 100 kilometreye kadar ulaşması bekleniyor.

Kütahya ve Bilecik'te fırtına bekleniyor

Kütahya ve Bilecik’te ise fırtına ve zaman zaman hamleli kuvvetli fırtına görüleceği tahmin ediliyor.

Rüzgar hızının ise 50 kilometreden 80 kilometreye kadar ulaşabileceği öngörülüyor.

Meteoroloji vatandaşları uyardı

İHA'nın haberine göre, Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Kuvvetli rüzgâr ve fırtınaya beraber oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulundu.

Uyarıda; ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.