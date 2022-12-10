Petrol
76.82
0.88%
Euro
19.6351
-0.27%
Dolar
18.6408
0.01%
Altın
1.075
0.37%
Borsa
5005
3.08%
Bitcoin
325.153
0.47%
BTXN Coin
4.93
-1.59%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Bulutlu 16 C

    Meteoroloji 3 şehir için kuvvetli fırtına uyarısında bulundu

    Meteoroloji Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Bursa, Kütahya ve Bilecik şehirleri için kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.
    • 10.12.2022 - 13:54
    • Güncelleme : 10.12.2022 - 22:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Meteoroloji 3 şehir için kuvvetli fırtına uyarısında bulundu

    Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre Bursa, Kütahya ve Bilecik illeri genelinde akşam saatlerinden itibaren şiddetli lodosun etkisini göstermesi bekleniyor.

    Bursa genelinde fırtına, kuvvetli fırtına ve zaman zaman hamleli tam fırtına görülmesi tahmin ediliyor.

    Kentte rüzgâr hızının saatte 50 kilometreden 100 kilometreye kadar ulaşması bekleniyor.

    Kütahya ve Bilecik'te fırtına bekleniyor

    Kütahya ve Bilecik’te ise fırtına ve zaman zaman hamleli kuvvetli fırtına görüleceği tahmin ediliyor.

    Rüzgar hızının ise 50 kilometreden 80 kilometreye kadar ulaşabileceği öngörülüyor.

    Meteoroloji vatandaşları uyardı

    İHA'nın haberine göre, Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Kuvvetli rüzgâr ve fırtınaya beraber oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulundu.

    Uyarıda; ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

    Meteoroloji 3 şehir için kuvvetli fırtına uyarısında bulundu #1


    Ankara'da okul servisi devrilerek metreceler sürüklendi
    3. Sayfa

    Ankara'da okul servisi devrilerek metreceler sürüklendi

    Luciano Spalletti: Fatih Terim, umarım bir an önce hocalığa geri döner
    Dünyadan futbol

    Luciano Spalletti: Fatih Terim, umarım bir an önce hocalığa geri döner

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!
    Advertorial

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!

    Görüş Bildir