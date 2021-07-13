Meteoroloji açıkladı! Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından, vatandaşlar plan yapmaya başladı. O gün tatile çıkmaya hazırlananlar, "Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?" sorusunu gündeme taşıdı.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, bayram iznini değerlendirmek isteyenler tatil planı yapmaya başladı.

Bayramda ailesiyle tatil beldelerine gitmek isteyenler ya da bulundukları şehirlerde gezmek isteyen vatandaşlar, hava durumunu araştırıyor.

Plan yapmaya hazırlananlar, "Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?" sorusuna cevap arıyor.

KURBAN BAYRAMI'NDA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada Kurban Bayramı boyunca yağış beklenmezken, hava sıcaklıklarının ise 26 – 34 derece arasında olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den yapılan tahminlere göre; Ankara'da ortalama hava sıcaklığının 26°C derece, İstanbul'da 28°C derece, İzmir'de ise sıcaklığın 34°C derece civarında olması bekleniyor.

Ancak Karadeniz'in bazı bölgesinde sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Özellikle Sinop ve Samsun bölgelerinde sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Hava sıcaklıklarının ülkenin Batı kesimlerinde mevsim normallerinde seyrederken, Kuzey kesimleri, İç Anadolu ve Doğu bölgelerinde ise mevsim normallerinin üzerinde olacağı tahmin ediliyor.