Meteoroloji birçok il için sağanak uyarısı yaptı

Meteoroloji birçok il için sağanak uyarısı yaptı

Hava sıcaklığının düşeceği, yağışların süreceği hafta sonuna kadar olumsuzlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteyen Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava tahmin raporunu da yayınladı.

Dün akşam saatlerinden itibaren İstanbul’da etkili olan yağış, sabah saatlerinde de devam etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul başta olmak üzere birçok il için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarılarında bulundu.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege (Muğla hariç), Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR SERT ESECEK, BAZI İLLERDE SAĞANAK KUVVETLİ YAĞACAK

Yağışların; Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Kastamonu, Hatay, Osmaniye, Erzurum, Ardahan ve Bingöl çevreleri ile Adana'nın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, iç kesimlerde yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Güney ve İç Ege ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” denildi.

SICAKLIK 8 DERECE KADAR DÜŞECEK

Hava sıcaklığı güney iç ve batı kesimlerde 4 ile 8 derece azalacak, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacak.

İSTANBUL’DA YAĞIŞLA BİRLİKTE TRAFİK FELÇ OLDU

Öte yandan İstanbul’da yağış, bazı noktalarda trafik yoğunluğu oluşturdu. Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki birçok bölgede trafik durma noktasına geldi.

Yağmura hazırlıksız yakalananlar toplu taşıma araçlarını adeta tıka basa doldururken, İBB Trafik uygulamasına göre 08.30 itibarıyla kent geneli trafik yoğunluğu yüzde 71 olarak ölçüldü.

5 GÜNLÜK TAHMİN

Bu arada Meteoroloji’nin 5 günlük hava tahmin raporu da yayınlandı. Rapora göre pazar gününe kadar sağanak yağış tüm bölgelerde etkili olacak.

Pazar günü güneş sıcak yüzünü gösterecek, pazartesi ise yağışlar yeniden start alacak.

5 günlük hava tahmin raporu şöyle: