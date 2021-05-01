Meteoroloji, bunaltıcı sıcaklıkların geleceğini duyurdu

Özellikle Marmara Bölgesi’nin mevsim normallerinin üzerinde seyredecek sıcak hava dalgasına maruz kalacağı, Doğu’da ise kuvvetli sağanak yağışların olacağı tahmin ediliyor.

Türkiye sıcak hava dalgasının etkisine giriyor.

Akdeniz'de artan sıcaklar, Marmara Bölgesi'ne de uğrayacak. Salı gününe kadar en sıcak 3 günün yaşanması bekleniyor.

3 günlük sıcaklıkların ardından ise hava biraz olsun serinleyecek. Ancak bunaltıcı sıcakların haziran başına kadar devam etmesi bekleniyor.

DOĞU ANADOLU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU’DA KUVVETLİ YAĞIŞ VAR

Marmara Bölgesi'nde sıcaklık gölgede 26, Ege Bölgesi'nde ise 34 derece seviyelerinde olacak.

Öte yandan, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da yağışlar kuvvetli sağanak ve dolu şeklinde oluşması tahmin ediliyor.

Dar alanda yıkıcı sonuçları olan yağışlar görülebilir.

KARADENİZ'İN KIYI KESİMLERİ SİSLİ VE PUSLU OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirme şu şekilde:

“Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Tokat, Sivas, Artvin ve Bingöl çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Kars çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı tahmin ediliyor.

Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, Doğu Anadolu'nun doğusunda 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

“OLUMSUZLUKLARA KARŞI DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUN”

Genellikle kuzey ve kuzeybatı, zamanla Marmara'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneybatısında yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Kars çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”