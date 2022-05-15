Meteoroloji duyurdu: 5 bölgede kuvvetli yağış

Türkiye, hafta sonunu parçalı ve çok bulutlu geçiriyor. Bazı bölgelerde sağanak yağış bekleniyor. Toz taşınımı uyarısı yapılan iki bölge de var. Yetkililer dikkatli ve tedbirli olunmasını istiyor.

Sıcaklıklar mevsim normallerine geçti ancak hala yurt genelinde sağanak yağış var…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Trakya, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya ve Bilecik çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini duyurdu.

Sıcaklık iç kesimlerde biraz düşebilir

Tahmine göre hava sıcaklığı iç kesimlerde yağışla birlikte 2 ile 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak

Rüzgar batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esecek.

Sel, heyelan ve dolu uyarısı

Bu arada Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimler, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bitlis ve Muş çevrelerinde yağışlar yer yer kuvvetli olacak.

Meteorolojiye göre bu bölgelerde sel, su baskını, heyelan, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar yaşanabilir.

Toz taşınımı

Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yer yer toz taşınımı da bekleniyor.

Yetkililer, yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı ( ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini söylüyor.

5 günlük tahmin

Meteoroloji’nin 5 günlük hava tahmini ise şu şekilde: