Petrol
111.22
3.51%
Euro
16.11
0.67%
Dolar
15.48
0.61%
Altın
921.68
-0.14%
Borsa
2419
1.18%
Bitcoin
476.732
1.24%
BTXN Coin
12.96
-7.42%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 21 C
    Meteoroloji duyurdu: 5 bölgede kuvvetli yağış

    Meteoroloji duyurdu: 5 bölgede kuvvetli yağış

    Türkiye, hafta sonunu parçalı ve çok bulutlu geçiriyor. Bazı bölgelerde sağanak yağış bekleniyor. Toz taşınımı uyarısı yapılan iki bölge de var. Yetkililer dikkatli ve tedbirli olunmasını istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 15.05.2022 - 10:05
    • Güncelleme : 15.05.2022 - 10:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Sıcaklıklar mevsim normallerine geçti ancak hala yurt genelinde sağanak yağış var…

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Trakya, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya ve Bilecik çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini duyurdu.

    Sıcaklık iç kesimlerde biraz düşebilir

    Tahmine göre hava sıcaklığı iç kesimlerde yağışla birlikte 2 ile 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak

    Rüzgar batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esecek.

    Sel, heyelan ve dolu uyarısı

    Bu arada Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimler, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bitlis ve Muş çevrelerinde yağışlar yer yer kuvvetli olacak.

    Meteorolojiye göre bu bölgelerde sel, su baskını, heyelan, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar yaşanabilir.

    Meteoroloji duyurdu: 5 bölgede kuvvetli yağış #1

    Toz taşınımı

    Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yer yer toz taşınımı da bekleniyor.

    Yetkililer, yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı ( ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini söylüyor.

    5 günlük tahmin

    Meteoroloji’nin 5 günlük hava tahmini ise şu şekilde:

    Meteoroloji duyurdu: 5 bölgede kuvvetli yağış #2

    Meteoroloji duyurdu: 5 bölgede kuvvetli yağış #3

    Meteoroloji duyurdu: 5 bölgede kuvvetli yağış #4

    Meteoroloji duyurdu: 5 bölgede kuvvetli yağış #5

    Meteoroloji duyurdu: 5 bölgede kuvvetli yağış #6


    İlginizi Çekebilir

    TCMB: Yabancı merkez bankası varlıkları haczedilemez
    Ekonomi

    TCMB: Yabancı merkez bankası varlıkları haczedilemez

    Kuzey Kore'de koronavirüs 24 saatte 21 can aldı
    Sağlık

    Kuzey Kore'de koronavirüs 24 saatte 21 can aldı

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!
    Btcrobo

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!

    Görüş Bildir