Meteoroloji duyurdu: Cehennem sıcakları geliyor Türkiye önümüzdeki hafta ortasından itibaren Afrika üzerinden gelmesi beklenen ekstrem bir sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya kalacak… Her yanı saracak sıcaklıkların 45-50 dereceler bandına çıkması bekleniyor.

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Yağışlı hava gidiyor, yerini cehennem sıcakları alıyor…

2 gün sonra, bazı şehirler adeta kavrulacak.

Özellikle turizm bölgeleri için bu sıcaklık tehlikeli boyuta ulaşabilir.

'El Nino' Türkiye...

Zira orman yangınlarının olabilme ihtimali korkutuyor.

Öyle ki dünyanın pek çok yerinden sıcaklık kaynaklı yangın haberleri geliyor.

Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından 'El Nino' olarak ifade edilen ve bu sene başlayan hava olayı küresel ölçekte önemli etkiler doğururken; 'El Nino', Türkiye'de de etkili oluyor.

50 dereceleri zorlayacak

45-50 derece sıcaklıkların konuşulduğu hava muhalefetinden en kötü etkilenecek illerin başında ise İstanbul ve çevresi geliyor.

45 derecelere kadar çıkması beklenen hava sıcaklıklarından Kocaeli, Sakarya ve Yalova'nın da etkileneceği tahmin ediliyor.

Küresel ortalama sıcaklığın 17,01 derece olarak ölçüldüğü 3 Temmuz, dünyada bu zamana kadarki en sıcak gün olarak kayıtlara geçmişti.

Henüz 24 saat geçmeden 4 Temmuz'da ise 17,18 dereceye ulaşan küresel ortalama sıcaklık bir daha rekor kırmıştı.

Meteorolojik tahminler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden edinilen son bilgilere göre yağışlı hava çarşamba günü ülkeyi terk edecek.

Rekor sıcaklık da o 12 Temmuz’dan sonra başlıyor.

Meteoroloji’nin önümüzdeki hafta tahminleri ise şu şekilde: