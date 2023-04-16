Meteoroloji duyurdu: Ramazan Bayramı’nda hava yağışlı olacak… Ramazan ayının sonuna doğru yaklaşılırken, bayramda havanın nasıl olacağına dair tahminler geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son bilgilere göre, yurt genelinde yağış söz konusu…

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Önümüzdeki haftanın son iş günü, Ramazan’a veda edilecek.

Büyük bir afeti geri bırakan Türkiye Ramazan Bayramı’na hazırlanırken, hem tatilin kaç gün olacağı hem de havanın durumu merak konusu oldu.

Bayramın ilk günü 21 Nisan Cuma’ya denk gelecek, ikinci ve üçüncü günü ise zaten resmi tatil olan hafta sonunda kutlanacak.

Bayramda yurt geneli yağışlı

Okulların da ara verdiği bu dönemde, bayram tatili 3 gün sürecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de, bayramda havanın nasıl olacağına dair tahminlerini açıkladı.

Buna göre yurt genelinde yağış var.

Rüzgar da sert esecek, bazı yerlerde çığ tehlikesi var

Yetkililer, Doğu’da sıcaklığın 2 ile 4 derece arasında artacağını ancak bunun önemli bir değişikliğe neden olmayacağını belirtiyor.

Bayram rüzgarın, genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’de havanın parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bu arada Meteoroloji, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi karşı da uyardı.