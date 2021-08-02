Meteoroloji duyurdu: Yangın bölgelerinde hava durumu nasıl?

Yurtta sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, yangın bölgesindeki hava durumu da kontrolü zorlaştıran etkenler arasında yer alıyor. Peki Akdeniz'de hava nasıl olacak? İşte ayrıntılar..

Türkiye'nin günlerdir mücadele ettiği orman yangınları için hava koşulları da etkileyici rol oynuyor.

Eyyam-ı Bahur sıcaklarının etkili olduğu ülkemizde hava durumu mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

Bu noktada yangınların parlamasına neden olan rüzgarlar da yaşanıyor. Vatandaşlar özellikle Akdeniz bölgesinde meydana gelen yangınların akabinde hava durumunu sıklıkla araştırıyor.

Bölgede yağış olacak mı soruları gündemde yer alırken, haftalık hava durumuna dair bilgiler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı.

Peki yangın bölgesinde hava durumu nasıl? Yağmur yağacak mı? İşte ayrıntılar...

YANGIN BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

MGM tarafından yayınlanan haftalık hava durumu raporuna göre, hava sıcaklıkları Marmara, Ege ve Akdeniz'de mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde, iç ve doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Rüzgarın ise kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.