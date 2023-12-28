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Meteoroloji duyurdu! Yılbaşında kar yağışı beklenmiyor

Meteoroloji duyurdu! Yılbaşında kar yağışı beklenmiyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan haftalık tahmine göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Hatta sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.