Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Bolu Dağı geçişi için kar uyarısı

Bolu'da etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle Bolu Dağı Tüneli geçişlerinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sürücüler uyarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Bolu'da etkili olması beklenen kar yağışıyla ilgili açıklama yapıldı.

"Bolu Dağı geçidindeki olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır"

Yapılan açıklamada sürücüler, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarılırken şu ifadeler kullanıldı:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; 11 Nisan 2022 Pazartesi günü Bolu'da sağanak yağmurla başlayacak yağışın akşam saatlerinden itibaren yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli (5-12 cm) kar yağışına dönmesi beklendiğinden başta Bolu Dağı geçidi olmak üzere meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Bolu Dağı geçişi için 'kar' uyarı