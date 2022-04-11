Petrol
102.35
1.76%
Euro
16.09
0.27%
Dolar
14.74
0.00%
Altın
923.30
-0.02%
Borsa
2393
2.06%
Bitcoin
640.759
1.30%
BTXN Coin
32.29
-0.64%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Çok bulutlu 15 C

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Bolu Dağı geçişi için kar uyarısı

    Bolu'da etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle Bolu Dağı Tüneli geçişlerinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sürücüler uyarıldı.
    • DHA
    • 11.04.2022 - 00:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Bolu Dağı geçişi için kar uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Bolu'da etkili olması beklenen kar yağışıyla ilgili açıklama yapıldı.

    "Bolu Dağı geçidindeki olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır"

    Yapılan açıklamada sürücüler, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarılırken şu ifadeler kullanıldı:

    "Yapılan son değerlendirmelere göre; 11 Nisan 2022 Pazartesi günü Bolu'da sağanak yağmurla başlayacak yağışın akşam saatlerinden itibaren yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli (5-12 cm) kar yağışına dönmesi beklendiğinden başta Bolu Dağı geçidi olmak üzere meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü nden Bolu Dağı geçişi için kar uyarısı #1

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Bolu Dağı geçişi için 'kar' uyarı

    İlginizi Çekebilir

    Tesla Ailelerin Refah Düzeyini Yükseltmek İçin Yeni Bir Proje Başlattı
    Tesla

    Tesla Ailelerin Refah Düzeyini Yükseltmek İçin Yeni Bir Proje Başlattı

    Resmi Gazete 10 Nisan 2022 Pazar | Resmi Gazete bugünün kararları
    Gündem

    Resmi Gazete 10 Nisan 2022 Pazar | Resmi Gazete bugünün kararları

    Emniyet mensuplarıyla iftar yaptı
    Politika

    Emniyet mensuplarıyla iftar yaptı

    Görüş Bildir