Meteoroloji Genel Müdürlüğünden sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurdun kuzey ve batı kesimlerinde bugün gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun kuzey ve batı kesimlerinde bugün gök gürültülü sağanak bekliyor.

SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENEN İLLER

Yapılan açıklamaya göre sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Tekirdağ, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Ankara’nın kuzey ve batısı, Çankırı, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.