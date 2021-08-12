Meteoroloji radarına takıldı! Süper Hücre nedir, nasıl oluşur?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün radar sistemine yansıyan görüntülerde; Edirne, Tekirdağ ve İstanbul açıklarında 'süper hücre' hareketliliği yaşandı. Peki süper hücre nedir, nasıl oluşur?

Orman yangınlarının ardından Türkiye bu kez de sel felaketleriyle mücadele ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı iller için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji’nin radar sistemindeki görüntülere göre ise Trakya ve İstanbul açıklarında süper hücre hareketliliği yaşandı.

Vatandaşlar ise süper hücre nedir, süper hücre fırtınası, yağışı ne demek, nasıl oluşur? sorularını araştırmaya başladı. İşte süper hücre hakkında merak edilenler...

SÜPER HÜCRE NEDİR?

Süper hücre (İngilizce: Supercell), atmosferin yukarı seviyelerindeki açısal rüzgar yön değişiminin fazla olduğu aşırı termodinamik kararsızlığa bağlı olarak dikey rüzgarların fazla olduğu bölgelerde ortaya olan kuvvetli bir oraj biçimidir.

Orajın dört alt sınıfından (süper hücre, bora hattı, çoklu hücre ve tek hücre) biri olan süper hücre, bunlar arasında yaygınlığı en az olanıdır.

Oraj ya da gök gürültülü fırtına, çoğunlukla şimşek ve gök gürültüsü ile yağmur veya dolu eşliğinde görülen bir hava olayıdır.

SÜPER HÜCRE YAĞIŞLARI NASIL OLUŞUR?

Süper hücre "Az Yağışlı" (Low-precipitation: LP), "Klasik" (Classic), "Bol Yağışlı" (High-precipitation: HP) olmak üzere üç çeşittir.

AZ YAĞIŞLI SÜPER HÜCRE

Az-yağışlı süper hücre genellikle nem oranının düşük olduğu yaz sezonunun oluşur. Az yağışlı süper hücreler yaptıkları dolu yağışları ile ünlüdürler, kimi zaman hiç yağmur bırakmadan golf topu büyüklüğünde dolu yağdırdıkları bilinmektedir.

Az yağışlı süper hücrelerde görülen hortumlar, bol yağışlı veya klasik süper hücrelere kıyasen daha zayıf yapıdadır.

Nem oranı düşük olduğu için konveksiyon ile yükselen hava parseli daha yüksek seviyede yoğunlaşacağı için bulut tabanı oldukça yüksektir.

KLASİK SÜPER HÜCRE

Az yağışlı ve bol yağışlı süper hücreler genellikle farklı tip gökgürültülü fırtınaların hibritleşmiş biçimdir, klasik süper hücre ise süper hücrenin saf bir formu olarak kabul edilir.

En klasik örneği saat yönünün tersine rüzgalara sahip olan ve radarda virgül görünümlü Hook Echo adı verilen fırtına biçimidir. Virgülün kıvrıldığı yerde genellikle bir hortum bulutu bulunur. En şiddetli hortumlar bu fırtınaların altında oluşur.

Havanın nem oranına bağlı olarak çok farklı boyutlarda dolu yapabilmektedir.

BOL YAĞIŞLI SÜPER HÜCRE

Barbunya görünümüne sahip bol yağışlı süper hücre ise hava kütlesinin taşıdığı su miktarı olduğu koşullarda meydana gelir.

Çok yoğun yağışlara sebep oldukları için görüş mesafesi oldukça düşer, bu yüzden bu fırtınaların hortumları çoğunlukla fark edilemediği için hortumlara bağlı ölümler en çok bu tip fırtınalarda görülür.