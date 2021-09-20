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    Meteoroloji: Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek

    Meteoroloji: Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Türkiye'nin soğuk hava dalgası etkisi altına gireceği ve sıcaklıkların 10 derece birden düşeceği bildirildi.
    • AA
    • 20.09.2021 - 17:01
    • Güncelleme : 20.09.2021 - 17:48
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    Kış sezonunun ilk soğuk hava dalgası Türkiye'ye yaklaşıyor.

    Yarından itibaren sıcaklıklar düşmeye başlıyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, vatandaşlar yaklaşan kış havası için uyarıldı.

    SICAKLIKLAR 10 DERECE DÜŞECEK

    Sıcaklıkların, çarşamba günü akşam saatlerinde Marmara Bölgesi'nden başlayarak perşembe günü ülke genelinde 6 ila 10 derece düşmesi bekleniyor.

    KARADENİZ'E KAR GELİYOR

    Perşembe günü akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde beklenen yağışların, bu sıcaklık düşüşü ile birlikte yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

    KUVVETLİ YAĞIŞ

    Yağışların; Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu'nun kıyı ve Karabük'ün kuzey ilçeleri ile Ordu, Giresun ve Trabzon'un kıyı, Samsun'un doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli görülmesi bekleniyor.

    CUMA GÜNÜ YURDU TERK EDİYOR

    Soğuk ve yağışlı sistemin, cuma günü Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olduktan sonra ülkemizi hafta sonunda terk etmesi bekleniyor.

    Meteoroloji: Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek #1

    Meteoroloji: Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek #2

    Meteoroloji: Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek #3

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    Meteoroloji: Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek #5

     

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