Meteoroloji uyardı! Ege Denizi'ne fırtına geliyor Havaların soğuması olumsuz etkilerini beraberinde getirirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Bölgesi için fırtına uyarısında bulundu.

DHA

Kara kış her geçen gün kendini daha çok hissettiriyor.

Hava sıcaklıklarının düşmesi yurt genelinde olumsuz etkilerini göstermeye devam ediyor.

Yetkililer uyardı

Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi kar yağışı altında olumsuz hava şartlarıyla mücadele ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Bölgesi için de uyarı verdi.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Müdürlüğü, yaptığı son açıklamayla vatandaşa uyarıda bulundu.

6-8 kuvvetinde fırtına bekleniyor

Rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren Ege Denizi'nin kuzey yönünden 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği de verilen bilgiler arasında yer aldı.

Bu sebeple daha önceki uyarılarda olduğu gibi zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması önerildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)